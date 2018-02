Die Faschingsnarren waren los!.

Bürgermeister Karl Weber war am Samstag als Mexikaner unterwegs. Damit war er einer von vielen Faschingsnarren, die sich an dem Faschingsumzug in Untermarkersdorf beteiligten. Organisiert wurde der heitere Umzug von den Vereinen des Ortes. Ortsvorsteher Andreas Kronherr war ebenfalls unter den Maskierten zu finden.