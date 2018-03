Bürgermeister Manfred Nigl hält den zweisprachigen Kindergarten in Mitterretzbach für wichtig, um die Grenze in Köpfen verschwinden zu lassen. „Weil immer noch so viel Unwissenheit und Vorurteile da sind.“ Seine Gemeinde strebt jetzt an, tschechische Mädchen und Buben auch im Kindergarten Unterretzbach aufzunehmen.

Ursprünglich dachte man an den September, doch nach einem Elternabend am vorigen Freitag stellte sich heraus: „Die Eltern wollen durch die Bank ihre Kinder mit zweieinhalb Jahren in den Kindergarten gehen lassen.“ Der Platz wird eng, sodass sich die fünf tschechischen Plätze auf zwei oder drei reduzieren würden.

Jetzt wird überlegt, das Versuchsprojekt später umzusetzen. Nigl steht in Kontakt mit Kindergarteninspektion und Bezirkshauptmannschaft. „Voraussetzung ist, dass mehr österreichische als tschechische Kinder aufgenommen werden. Das wollen wir garantieren.“ Die Eltern finden die Idee gut. „Sie sehen keinen Nachteil für ihr Kind.“

Mehr dazu