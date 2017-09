Ein Unwetter zog vergangenen Sonntag über den Landstrich rund um die Schmidataler Ortschaft Roseldorf hinweg. Für Winzer Reinhard Zöchmann ein schwarzer Tag: „Im Frühjahr hatten wir Frostschäden, dann folgte eine lange Dürrezeit und jetzt noch die Hagelschäden im Weingarten. Es ist ein Katastrophenjahr für die Bauern.“

„Noternte“ des Grünen Veltliners

Die Hagelkörner haben rund 50 Prozent der Weintrauben der einen halben Hektar großen Riede „Kogln“ im Gemeindegebiet von Grafenberg (Bezirk Horn) vernichtet. Nach der Schadensbesichtigung durch die Hagelversicherung möchte die Roseldorfer Weinbaufamilie mit einer Gemeinschaftslesemaschine eine sogenannte „Noternte“ des Grünen Veltliners durchführen. Sie ist seit Montag startklar.

„In den Rieden in Großnondorf, Roseldorf und Sitzendorf sind nur geringfügige Schäden entstanden“, berichtete Zöchmann nach seiner Besichtigungstour.

Jungwinzer Josef Beyer hatte mehr Glück: „Meine Weingärten im Bereich von Roseldorf sind Gott sei Dank nicht so stark vom Unwetter in Mitleidenschaft gezogen worden.“ Im Bezirk Hollabrunn sieht es nicht dramatisch aus: Dem Landesleiter der Hagelversicherung, Josef Kaltenböck, wurden nur kleinere Schäden in den Weingärten im Raum Frauendorf, Sitzendorf und Groß gemeldet.

Durch die heftigen Windböen stürzten in der Roseldorfer Hintausgasse einige junge Akazienbäume auf die Wirtschaftsstraße. Dabei wurde jedoch niemand verletzt und es entstanden auch keine Fahrzeugschäden.