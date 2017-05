Tipp: Jetzt Karten für die besten Events sichern! Im neuen NÖN.at/ticketshop.

MITTWOCH, 10. MAI

Hollabrunn: Die TanzTurbine der Musikschule präsentiert: „Farbecht – eine Tanz Sprache Musik Performance“, Tanzklassen, im Stadtsaal, 17 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Yoga-Kurs, im Gymnastikraum der Volksschule, Anton-Reich-Straße 5, 18 Uhr.

DONNERSTAG, 11. MAI

Pfaffendorf: Informationsabend zum Thema „Neues Erbrecht“ im Dorfhaus, ab 18.30 Uhr.

Ravelsbach: Blutspendeaktion im Feuerwehrhaus, von 18 bis 21 Uhr.

Ravelsbach: Frühlingskonzert der Musikschule, im Pfarrhof, ab 18 Uhr.

Retz: Mutter-Vatertagsfeier der NÖ Senioren im Schlossgasthaus Brand, 14 Uhr.

Retz: Lastkrafttheater am Hauptplatz, „Der Heiratsantrag“ und „Der Bär“, zwei Einakter, ab 19 Uhr.

Retz: Führerbunker, Theater im Erlebniskeller, ab 19.30 Uhr.

Untermarkersdorf: „Die Rosenkönigin“ im Romantik-Theater, Untermarkersdorf 128, ab 15 Uhr, Info: 0664/2380551.

Zellerndorf: Kellergassenführung in der Kellergasse Maulavern, ab 17 Uhr; Info: 0650/2270367.

FREITAG, 12. MAI

Guntersdorf: „Alles für die Katz“, Lesung mit Musik, im Theater Westliches Weinviertel, 20 Uhr.

Hadres: Mutter- und Vatertagsfeier der Senioren in der Grenzlandhalle, 14 Uhr.

Hollabrunn: Weltladentag unter dem Motto „Fairer Handel schafft Perspektiven“, ab 12 Uhr Linsen-Verkostung.

Hollabrunn: jugendarbeit.07 feiert fünf Jahre in Hollabrunn, 11 bis 17 Uhr open doors im Jugendtreff Spotlight, ab 20 Uhr Party und Konzert im Alten Schlachthof mit „Kids of the 90s“ und „Stay due Beauty“. Freier Eintritt!

Hollabrunn: Wochenmarkt am Hauptplatz, Blumentöpfe gestalten, Kinderschminken, 14 bis 18 Uhr.

Hollabrunn: Bezirksjugendsingen „Bühne“ im Wohlfühlgarten des NÖ Pflege- und Betreuungszentrums, ab 14.30 Uhr; ab 14 Uhr in der Fußgängerzone und am Hauptplatz.

Pulkau: Benefizkonzert „Filmmusik“, im Innenhof des Pfarrhofes, 19.30 Uhr.

Radlbrunn: Erster kulinarischer und musikalischer Wirtshausabend mit Harald Pollak, im Brandlhof, 18 Uhr.

Raschala: Spieleabend im Dorfhaus, 19 Uhr.

Retz: Führerbunker, Theater im Erlebniskeller, 19.30 Uhr.

Sonnberg: Florianifeier am Hauptplatz in Sonnberg, gemütlicher Abend ab 18.30 Uhr.

Ziersdorf: Saxophonquartett „Phoen Extended“, im Konzerthaus Weinviertel, 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 13. MAI

Aspersdorf: Springturnier im Reitstall Patschka in Aspersdorf, Beginn: 9 Uhr, am Abend Live-Musik mit „funjazztics“.

Göllersdorf: „Musik für dich ...“, Konzert am Vorabend des Muttertages, Schüler des Musikschulstandortes musizieren, in der Pfarrkirche in Göllersdorf, 18.30 Uhr.

Hardegg: Muttertagsfeier für Senioren und Pensionisten, 14 Uhr.

Hollabrunn: Schreibakademie für Jugendliche, Stadtbücherei, Sparkassegasse 1, 10 bis 12.30 Uhr.

Hollabrunn: Krimi-Dinner „Leseprobe“, im Restaurant Reisinger, Hauptplatz 11, 19 Uhr.

Hollabrunn: HTL-Ball/HTL-Mania, Stadtsaal und Sporthalle, 21 Uhr.

Niederschleinz: Gesundheitstag im Ortszentrum, in der Zeit von 14 bis 18 Uhr.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, 15 Uhr.

Retz: Frühlingswanderung von Znaim nach Retz, Treffpunkt: Bahnhof Retz, Zugabfahrt nach Znaim, Bahnhof Retz, 8 Uhr.

Retz: „Mit dem Reblaus-Express und dem Draht-Esel zur Wildkatze“, Treffpunkt: Bahnhof Retz, 9.15 Uhr.

Retz: Fernsehen ohne Strom, „Elefanten im Haus“ mit Manfred Müller Maulwurf und der Klarinettenklasse Georg Riedl, in der Stadtbücherei Mediathek in Retz, Beginn: 15 Uhr.

Retz: Führerbunker, Theater im Erlebniskeller, ab 19.30 Uhr.

Retz: Film, „Hidden Figures – Unerkannte Heldinnen“, Stadtlichtspiele, Hauptplatz 16, 20 Uhr.

Riegersburg: Kerzenlichtkonzert im Schloss Riegersburg, 20 Uhr.

Untermarkersdorf: „Ein echter Kavalier“ im Romantik-Theater, Untermarkersdorf 128, ab 15 Uhr, Info: 0664/2380551.

Ziersdorf: Schmankerlmarkt am Marktplatz, 9 bis 13 Uhr.

Ziersdorf: Frühlingsfest der Ziersdorfer Wolves, am Schulsportplatz, 15 Uhr.

SONNTAG, 14. MAI

Aspersdorf: Springturnier im Reitstall Patschka, ab 9 Uhr, Frühschoppen mit den Aspersdorfer Jagdhornbläsern und Muttertags-Specials.

Hardegg: Rundgang im Kräutergarten zum „Wildnis-Schnuppern“ im Nationalparkwald und Teilnahme an der Fütterung der Wildkatzen, Anmeldung unter 0664/2747984.

Hollabrunn: Gottesdienst der Freien Christengemeinde im Weinviertel, im Sporthotel, 10 Uhr.

Hollabrunn: Muttertagskonzert der Capella Cantabile, „Österreich/Ungarn – Mater/Mother“, im Konzertsaal des Erzbischöflichen Seminars, 17 Uhr.

MONTAG, 15. MAI

Großstelzendorf: Functional Circle mit Trainerin Mirjam Langer, im Kjubiz, ab 18.45 Uhr.

Hollabrunn: Sprechtag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, in der Bezirksbauernkammer, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Platt: Die Orgel – Königin der Instrumente, in der Kirche, ab 19 Uhr.

Retz: Vortrag, „Die ätherische-Öle-Hausapotheke“ – Immunsystem – Atemwege – Verdauung, Schlaf-Zellerneuerung, im Wohnquartier im 1. Stock, 19 Uhr; Anmeldung: 0680/3222283.

Untermarkersdorf: 11 Uhr Rahmenprogramm „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“, 15 Uhr Operette „Die Rosenkönigin“, Romantik-Theater, 0664/2380551.

DIENSTAG, 16. MAI

Hollabrunn: Präsentation der Tourismus-App durch das HTL-Projektteam Fabian Göttlicher, Mark Leutl und Michael Neuhold, in der HTL Hollabrunn, Eduard-Müller-Saal, Anton-Ehrenfried-Straße 10, ab 10 Uhr.

Hollabrunn: Kostenlose Rechtsauskunft, Mag. Rainer Ebert, Hauptplatz 16, von 16 bis 18 Uhr; Tel. 02952/2526.

Pulkau: Muki-Treffen im Pfarrsaal, Schottengasse 7, ab 15.30 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Wildkräuter-Kochkurs, in der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, ab 18 Uhr; Info: 0676/9337255.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Cardio Workout-Schnupperkurs, Turnsaal der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, ab 18.30 Uhr.

Retz: Festkonzert anlässlich des 90. Geburtstages von Professor Paul Angerer, im Bürgersaal des historischen Rathauses, 19 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr Rahmenprogramm „Ein romantischer Sommertraum“; 15 Uhr „Ein echter Kavalier“ im Romantik-Theater, Info: 0664/2380551.

MITTWOCH, 17. MAI

Untermarkersdorf: 10.30 Uhr Rahmenprogramm „Ein romantischer Sommertraum“; 14 Uhr „Ein echter Kavalier“ im Romantik-Theater, Info: 0664/2380551.

Zellerndorf: Sammlerstammtisch im Retzerlandhof Graf, ab 17 Uhr.

