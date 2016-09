MI., 21. SEPTEMBER

Göllersdorf: Krebszellen mögen keine Himbeeren, Tipps zur effektiven Krebsvorbeugung inklusive Verkostung von gesunden Köstlichkeiten, Prim. Dr. Karl Anzböck, im Martinssaal, ab 19 Uhr.

Pulkau: Yoga-Kurs, Gesunde Gemeinde, in der Volksschule, Gruppe 1: 18 bis 19.15 Uhr; Gruppe 2: 19.30 bis 20.45 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“; 15 Uhr: Operette „Die Rosenkönigin“, im Romantiktheater Untermarkersdorf 128, Voranmeldung unter 0664/2380551.

Zellerndorf: Sammlerstammtisch, Thema: „Ferdinand Raimund“, im Retzerlandhof Graf, ab 17 Uhr.

DO., 22. September

Hollabrunn: „Das Grüffelokind“, Niederbayrische Puppenbühne, im Stadtsaal, ab 16 Uhr.

Hollabrunn: Alpha Party – Den Glauben entdecken, Pfarrzentrum, 19 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“; 15 Uhr: Operette „Die Rosenkönigin“, im Romantiktheater, Untermarkersdorf 128, Voranmeldung unter 0664/2380551.

Ziersdorf: „Was geht uns das Klima an?“, Vortrag von Prof. Leopold Haimberger, im Gasthaus Stefanshof, Retzerstraße 29a, ab 19.30 Uhr.

Ziersdorf: Tanzkurs der Tanzschule Danek, im Gasthaus Stefanshof, Grundkurs von 19 bis 20.15 Uhr; Hobbykurs von 20.15 bis 21.30 Uhr.

FR., 23. SEPTEMBER

Guntersdorf: „Abendwind und Biberhahn“, TWW, ab 19 Uhr.

Hollabrunn: Pubquiz im Bierbeisl, 20 Uhr.

Maissau: Wein & Literatur & Schokoladenkreationen von und mit Martin Schwinner, Rudi Bulant und Martin Schmid, in der Café Konditorei Schmid, ab 19 Uhr.

Retz: Retzer Weinlesefest;

18 Uhr: offizielle Eröffnung des 62. Retzer Bezirksweinlesefestes; Aufziehen des Heurigenbuschens am Hauptplatz mit musikalischer Umrahmung durch das „Windmühlecho Retz“; Gratisausschank des „Heurigen 2016“; Vergnügungspark am Alten Sportplatz in der Jahnstraße, Eintritt frei; 18 Uhr: Schmankerl-Heuriger im historischen Rathaus- Bürgersaal, durch die Höhere Lehranstalt für Tourismus und das NÖ Landesweingut Retz; 18.30 Uhr: Ausstellungen im Rathaus: Bilder und Collagen von Hermann Gundinger, Keramiken von Christoph Meier-Washüttl, Bilder „Weinkeller im Retzer Land“ von Barbara Bergmann; 20 Uhr: Abend der Betriebe im Schlossgasthaus Brand; 20 Uhr: Live-Band, Triad, präsentiert von Robert „SAM“ Demel auf der Festbühne am Hauptplatz; 21 Uhr: Live-Band, Beislkosmonauten, auf der Festbühne am Hauptplatz; ab 24 Uhr: DJ Frank live im Jugendcorner am Hauptplatz.

Rohrbach: Herbst-Kinderfest im Dorfzentrum, von 16 bis 21 Uhr.

Schöngrabern: Musikfest am Sportplatz, Stone4you-Bühne, 19 Uhr: More Most Music; 21 Uhr: Skolka.

Ziersdorf: Eröffnung Jubiläumssiedlung Ziersdorf mit Landeshauptmann Erwin Pröll, 17.30 Uhr.

Ziersdorf: „Gemischtes Doppel“, im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr.

SA., 24. SEPTEMBER

Göllersdorf: Tränen weinen – Tränen lachen – Tränen singen, jüdischer Humor befreit und tröstet, im Martinssaal der Pfarre Göllersdorf, ab 19 Uhr.

Guntersdorf: „Abendwind und Biberhahn“, im TWW, ab 19 Uhr.

Hollabrunn: Schreibakademie für Jugendliche mit Elisabeth Schöffl-Pöll und Gerhard Ruis, Beginn Herbstsemester in der Stadtbücherei, 10 Uhr.

Hollabrunn: Konzert: „Turbobier“ im Stadtsaal, ab 19 Uhr, Karten erhältlich in der Raiffeisenbank Hollabrunn und Ö-Ticket-Vorverkaufsstellen, Info: 02952/3335.

Mittergrabern: 19 Uhr: Vorabendmesse; 20 Uhr: Johannes Lenius, Pfarrkirche; 14.30 Uhr: Falb-Tudorovsky-Zenz; 16 Uhr: Sophie Derntl; 17.30 Uhr: Des bin I, Baubonus-Bühne, Pfarrhof; 19.30 Uhr: Lost Boyscouts, Winzerhof Köck.

Obergrabern: Musikfest Grabern, 12 Uhr: Patrizia Sieweck & Robert Steiner; 13.30 Uhr: Lost Boyscouts; 15 Uhr: Batala Boom; 16.30 Uhr: Wolfsheart; 18 Uhr: Café Duo, Bühne Baubonus, Lamahof Stadler; 14 Uhr: Trestern-Schwestern; 15.30 Uhr: Franz from Austria; 17 Uhr: Förster & Binder, Hager-Bühne, Stockingerhof.

Obersteinabrunn: Musikfest Grabern, 14 Uhr: Eddie Fenzl & Jörg Danielsen; 15.30 Uhr: Italian Vibes; 17 Uhr: Doc Joe; 18.30 Uhr: Martina Petz; 20 Uhr: Sparkling Spirit, NÖN-Bühne, Festwiese.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlbergkellergasse, von 15 bis 17 Uhr.

Schöngrabern: Musikfest Grabern, 12 Uhr: Blaskapelle Pro Vás; 13.30 Uhr: Sax4you Franz Schwingenschlögl; 16 Uhr: Pulkautaler Zweigesang; 17 Uhr: Fiata-Musi, 20.30 Uhr: Allround Music, im Festzelt beim Musikerheim; 18.30 Uhr: Musikverein Schöngrabern auf der Baubonus-Bühne, Krammerhalle; 20 Uhr: Förster & Binder, Buschenschank Greilinger; 16.30 Uhr: Lumpenpack; 18 Uhr: Batala Boom, Hartner-Bühne, Kellergasse; 18 Uhr: S.A.F.; 19 Uhr: Wolf and the Gang; 21 Uhr: Funky, Stone4You-Bühne, Sportplatz; Tanz- & Blasmusik im Festzelt; Pop & Rock am Sportplatz; Herbstkonzert, Krammerhalle, 18.30 Uhr.

SA., 24. SEPTEMBER

Retz: Retzer Weinlesefest, ab 10 Uhr: Hauermarkt und Großheuriger am Hauptplatz; ab 10 Uhr: Weinstraße trifft Käsestraße am Hauptplatz; ab 10 Uhr: Quintonia Brass spielt auf am Hauptplatz; 11.30 Uhr: Frühschoppen mit der Big Band der Musikschule Retz am Hauptplatz; 13 Uhr: Oldtimer-Traktorschau der Traktorfreunde Kleinhöflein am Hauptplatz;

13 Uhr: Die „Weinviertler Fiata-Musi“ spielt auf am Hauptplatz; ab 14 Uhr: Vergnügungspark am Alten Sportplatz; ab 14 Uhr: Sportnachmittag am Sportplatz; 14 Uhr: Meisterschaftsspiel SC Retz U 21 – ASK Kottingbrunn, Sportplatz Retz; 16 Uhr: Meisterschaftsspiel; 1. NÖN Landesliga: SC Retz - ASK Kottingbrunn am Sportplatz; ab 14 Uhr: Familiennachmittag, Motto „In Tracht zum Fest“,

Kinderwelt Niederösterreich mit Gratis-Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderprogramm zum Mitmachen, Merlin’s Kinderwelt (Excalibur City) am Hauptplatz; 14 Uhr: Volksmusikensemble „Bruchhäusl Tanzlmusi“ aus Bayern am Hauptplatz; 16 Uhr: Trachtenmodeschau der NÖ Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger aus Weitra auf der Festbühne am Hauptplatz; 16 Uhr: Für Unterhaltung und gute Laune am Festgelände sorgen die „Retzer Land Musikanten“; 16.45 Uhr: „Brot und Wein“, Weingott „Bacchus“ schenkt die Retzer Stadtweine aus dem Weinbrunnen gratis aus bis 17.15 Uhr; 17.30 Uhr: Traubentreten im Holzbottich mit Prämierung des Siegers am Hauptplatz; 18.30 Uhr: Blasmusikensemble, „Böhmisch Holz und Blech“ auf der Festbühne am Hauptplatz;

21 Uhr: Live-Band, Exit 207 – next generation party music, auf der Festbühne am Hauptplatz; 24 Uhr: DJ Frank live im Jugendcorner am Hauptplatz.

Seefeld-Kadolz: Tanzkurs, Tanzschule Mühlsiegl im Jufa-Hotel, ab 17 Uhr; Anmeldung unter 01/8155588.

SO., 25. SEPTEMBER

Göllersdorf: Flohmarkt im Lorettosaal, Spitalgasse 63, von 10 bis 15 Uhr.

Guntersdorf: „Abendwind und Biberhahn“, TWW, 18 Uhr.

Hadres: 10. Michaelifest der Pfarre, ab 9.30 Uhr.

Hardegg: Tag des Denkmals, vielfältige Pflanzen- und Tierwelt im grenzüberschreitenden Nationalpark Thayatal, von 9 bis 18 Uhr.

Haugsdorf: „Tut gut – Wandern mit Andern“, Haugsdorf hinauf und hinunter, ab 14 Uhr.

Hollabrunn: 5 Uhr-Tee, Dolce Vita im Stadtsaal, ab 17 Uhr.

Hollabrunn: Gottesdienst der Freien Christengemeinde im Stadtsaal Süd, 10 Uhr.

Maissau: Eisstockschießen auf der Asphaltbahn im Ludwig-Macht-Sportzentrum, ab 17 Uhr.

Mittergrabern: Musikfest Grabern, 11 Uhr: Kinderliedermacher B. Fibich, 13.30 Uhr: Laetitia Ribero Trio; 15 Uhr: Oropax; 16.30 Uhr: River Tyne, 18 Uhr: Lila Mondscheiner, Bieglmayer-Bühne, Dorfstadl.

Obergrabern: Musikfest Grabern, 13.30 Uhr: Steinbruchmusikanten Eggendorf am Walde; 15 Uhr: Gabriel Moraes Trio; 16.30 Uhr: Need the Beat, Baubonus-Bühne, Lamahof Stadler; 12.30 Uhr: Harry’s House; 14 Uhr: Stringeat, 15.30 Uhr: Andas; 17 Uhr: David Stellner; 18.30 Uhr: Manuel Hafner und Nadjas Cello, Hager-Bühne, Stockingerhof.

Obersteinabrunn: Musikfest Grabern, 12.30 Uhr: The Original Jassband; 14 Uhr: My Little Blues Band; 15.30 Uhr: The Bottles; 17 Uhr: Marantana, NÖN-Bühne, Festwiese.

Retz: Retzer Weinlesefest, 9.30 Uhr: musikalische Begrüßung am Hauptplatz;

10 Uhr: Festmesse musikalisch gestaltet von der Stadtkapelle Retz am Hauptplatz;

Festakt: Segnung des Katas-trophenhilfefahrzeuges WLFA-K der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt Retz.

11 Uhr: Frühschoppen mit der Bürgerkorpskapelle Regau aus Oberösterreich;

ab 11 Uhr: Hauermarkt und Großheuriger am Hauptplatz; Vergnügungspark am Alten Sportplatz; 11 Uhr: Frühschoppen mit der Weinviertler Fiata-Musi bei der Windmühle; 12.15 Uhr: Auftritte der „Anika Plattler“, der Volkstanzgruppe „Rosenburg-Mold“ und der Volkstanzgruppe und Schuhplattler Wiesmath; 13.30 Uhr: festlicher Einzug der Ehrengäste mit der Stadtkapelle Retz, der Bürgerkorpskapelle Regau und dem Bürgerkorps Regau; Gratisweinbrunnen-Inbetriebnahme durch Bundesweinkönigin Christina I.; 14 Uhr: Festansprache von LH Erwin Pröll;

Winzerumzug unter dem Motto: „Alles mit der Zeit – genussvolle Gelassenheit“;

16 Uhr: Auftritte der „Anika Plattler“ und der Volkstanzgruppe und Schuhplattler Wiesmath am Hauptplatz;

17.30 Uhr: Live „Die Stockhiatla“ auf der Festbühne am Hauptplatz; 19.30 Uhr: Riesenfeuerwerk zum Ausklang des 62. Bezirksweinlesefestes.

Sitzendorf: Musikherbst-Tage in der Pfarrkirche, von 16.30 bis 18 Uhr.

Schöngrabern: Musikfest Grabern, 8.30 Uhr: hl. Messe mit dem Trällerhaufen; 14 Uhr: Johannes Lenius; 15 Uhr: Göllersdorfer Soundhaufn in der Pfarrkirche; 10.30 Uhr: Radio NÖ-Frühschoppen mit dem Musikverein Schöngrabern und BAFF – Heavy Blosmurl; 12.30 Uhr: Eröffnung des Musikerheimes durch LH Erwin Pröll; 14 Uhr: BAFF – Heavy Blosmurl; 16 Uhr: Strategisch Guat; 14 Uhr: Kärntner Nudl; 15.30 Uhr: mynoir; 17 Uhr: Breaking Rank; 18.30 Uhr: Granitarium; 20 Uhr: Feisty Prey; Prefa-Bühne, Festzelt beim Musikerheim; 14 Uhr: (K)Ratz Fatz; 14.30 Uhr: Weinviertler Kleeblatt; 15.15 Uhr: hoermix; 16 Uhr: Saitenhüpfer; 17.30 Uhr: Stubenmusi; Hartner-Bühne, Museum; 11 Uhr: Coinflip Cutie; 12.30 Uhr: Das Mozaique; 14 Uhr: Discolored; 15.30 Uhr: Mary Broadcast unplugged; 17 Uhr: Reggae Broadcast Band; 18.30 Uhr: Schmidhammer, Buschenschank Greilinger.

Sonnberg: 5. Mauerlauf des Justizsportvereins Sonnberg zugunsten der Kinder des verstorbenen Kollegen Robert Sevcik, Polizeiinspektion Guntersdorf, 9 bis 10.45 Uhr Anmeldung; 11 Uhr: Start; 12 Uhr: Zielschluss; 13 Uhr: Siegerehrung.

Windpassing: Musikfest Grabern im Traktormuseum, 14 Uhr: Sunset Zero; 15.30 Uhr: Substance; 17 Uhr: Random Sh*t.

MO., 26. SEPTEMBER

Pulkau: Michaelimarkt am Rathausplatz, von 7 bis 12 Uhr.

Di., 27. SEPTEMBER

Hollabrunn: Michaelimarkt im Stadtzentrum, ab 8 Uhr.

Hollabrunn: Berufsinformationsmesse im Festsaal der BHAK/BHAS, Kirchenplatz 2, von 9 bis 12 Uhr.

Hollabrunn: „Gemeinsam Bibel lesen“, Pfarrzentrum, 19.30 Uhr.

Pulkau: Tanzen ab der Lebensmitte, im Stadtsaal, von 9 bis 11 Uhr.

Pulkau: Mutter-Eltern-Beratung in der Neuen Mittelschule, ab 11.30 Uhr.