Alle Veranstaltungen im Bezirk Hollabrunn.

MI., 20. SEPTEMBER

Pulkau: „Gesunde Gemeinde – Yoga Kurs“, im Gymnastikraum der Volksschule, ab 18 Uhr.

Zellerndorf: Sammlerstammtisch „Johann Nestroy“, im Retzerlandhof Graf, ab 17 Uhr.

DO., 21. SEPTEMBER

Hollabrunn: Firmen-Sommermeisterschaft 2017, Kleinkalibergewehr, Schießstätte des Schützenvereins, Wienerstraße 55a, von 17 bis 20 Uhr.

Hollabrunn: Konzert, „Die italienische Nacht - Insieme“, im Stadtsaal, ab 19.30 Uhr.

Radlbrunn: ARTS Literatur, Lesung von Josef Pfeifer aus den Werken von Anton Krutisch und Trude Marzik, in der Pfarrkirche, ab 19 Uhr.

Retz: Infotag, Beratung zum Thema „Demenz und Pflege“, in der Caritas Pflege Zuhause, Fladnitzerstraße 44 - 46, von 10 bis 12 Uhr.

Untermarkersdorf: Infotag, Beratung zum Thema „Demenz und Pflege“, in der Caritas Pflege Zuhause, Untermarkersdorf 1, von 10 bis 12 Uhr.

Zellerndorf: Kellergassenführung in der Kellergasse Maulavern, ab 17 Uhr.

FR-, 22. SEPTEMBER

Großkadolz: Kellergassenführung, Besuch der Euregio-Vinothek, Besichtigung eines Museumskellers mit anschließender Weinverkostung, Treffpunkt: Jufa-Hotel, 14 Uhr.

Kleinhöflein: Seniorentreff ab 14 Uhr.

Retz: ORF „Guten Morgen Österreich“ wird von der Retzer Windmühle übertragen, von 6 bis 9 Uhr im ORF2.

Retz: 63. Weinlesefest, 18 Uhr: Offizielle Eröffnung, Aufziehen des Heurigenbuschens am Hauptplatz mit musikalischer Umrahmung durch das „Windmühlecho Retz“; Gratisausschank des „Heurigen 2017“; Vergnügungspark am „Alten Sportplatz“ in der Jahnstraße; 18 Uhr: Schmankerl-Heuriger im historischen Rathaus - Bürgersaal; 18.30 Uhr: Ausstellungen im Rathaus von Irmgard Haider & Freunden; Lesung von Elisabeth Schöffl-Pöll; 20 Uhr: Abend der Betriebe im Schlossgasthaus Brand; 20.30 Uhr: Live-Band - Grand AcoustiX auf der Festbühne am Hauptplatz; 22 Uhr: Live-Band - Chameleon Groove (CZ) , Festbühne am Hauptplatz; ab 24 Uhr: DJ Frank live im Jugendcorner am Hauptplatz.

Zellerndorf: Kellergassenführung in der Kellergasse Maulavern, ab 17 Uhr.

Ziersdorf: „Sonntagskinder“, Gery Seidl, im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr.

SA., 23. SEPTEMBER

Grabern: Musikfest, ab 10 Uhr, Klassik, Jazz, Pop und Volksmusik, Info: 02952/2132.

Guntersdorf: „Offene Zweierbeziehung“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Hadres: Kabarett des Dorferneuerungsvereins Obritz, mit Manuel Dospel, im Gemeindesaal, ab 20 Uhr; Karten unter 0676/880 885 82.

Retz: 63. Weinlesefest, ab 10 Uhr: Hauermarkt und Großheuriger am Hauptplatz; ab 10 Uhr: Weinstraße trifft Käsestraße am Hauptplatz; 10 Uhr: Quintonia Brass spielt auf am Hauptplatz; 11.30 Uhr: Frühschoppen mit VoixBRASS am Hauptplatz; 13 Uhr: Oldtimer-Traktorschau, Traktorfreunde Kleinhöflein am Hauptplatz; 13 Uhr: Die „Weinviertler Fiata-Musi“ spielt auf am Hauptplatz; ab 14.00 Uhr: Vergnügungspark am „Alten Sportplatz“ in der Jahnstraße; ab 14 Uhr: Sportnachmittag am Sportplatz; 14 Uhr: Meisterschaftsspiel U23 SC Retz - SV Gaflenz, Sportplatz Retz; 16 Uhr: Meisterschaftsspiel - 1. NÖN Landesliga: SC Retz - SV Gaflenz, Sportplatz Retz; ab 14 Uhr: Familiennachmittag, Motto „In Tracht zum Fest“, Kinderwelt Niederösterreich mit gratis Hüpfburg, Kinderschminken, Kinderprogramm zum Mitmachen, Merlin’s Kinderwelt am Hauptplatz; 14 Uhr: Volksmusikensemble „Bruchhäusl Tanzlmusi“ aus Bayern am Hauptplatz; 16 Uhr: Trachtenmodenschau der NÖ Trachtenexpertin Elfi Maisetschläger aus Weitra; Festbühne am Hauptplatz; 16 Uhr: Unterhaltung am Festgelände mit „Goassbeitlbuam“; 16.45 Uhr: „Brot und Wein“, Weingott „Bacchus“ schenkt den Retzer Stadtwein „Rathaus“ aus dem Weinbrunnen gratis aus bis 17.15 Uhr; 17.30 Uhr: Traubentreten im Holzbottich mit Prämierung des Siegers am Hauptplatz; 18.30 Uhr: Blasmusikensemble, „BAFF - heavy blosmurl“, Festbühne am Hauptplatz; 21 Uhr: Live-Band - XDREAM, Festbühne am Hauptplatz; ab 24 Uhr: DJ Frank live im Jugendcorner am Hauptplatz.

SA., 23. SEPTEMBER

Magersdorf: Familienherbsttag der SPÖ Hollabrunn, im Dorfhaus, ab 11 Uhr.

Obritz: Ausflug der SPÖ-Ortsorganisation Untermarkersdorf-Hadres-Obritz, Abfahrt: 6.15 Uhr: Fleischerei Gantner in Obritz; 6.20 Uhr: Hauptplatz in Hadres; 6.25 Uhr: Kriegerdenkmal in Untermarkersdorf.

Pillersdorf: Kellergassenführung, in der Öhlberg-Kellergasse, ab 15 Uhr.

Rafing: Lesung von Christa Mang beim Dorfheurigen, Rafing 36, ab 19 Uhr.

Schalladorf: Herbstnachmittag des Dorferneuerungsvereins beim Teich, mit Steckerlfisch, Bratwürstel, ab 16 Uhr.

Sitzendorf: „Wies’n Heuriger“ am Sportplatz, ab 16 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm, „Ein romantischer Sommertraum“; 15 Uhr: Operette „Ein echter Kavalier“.

Wullersdorf: „Einband, Blätter und Schrift ... ein Zirkusschauspiel der besonderen Art – rund um die Entstehung eines Buches“, im Pfarrsaal, um 15 Uhr.

Zellerndorf: Kellergassenführung in der Kellergasse Maulavern, ab 17 Uhr.

SO., 24. SEPTEMBER

Göllersdorf: Pfarrflohmarkt im Lorettosaal, Spitalgasse 63, von 10 bis 15 Uhr.

Grabern: Musikfest, ab 10 Uhr, Klassik, Jazz, Pop und Volksmusik, Info: 02952/2132.

Guntersdorf: „Offene Zweierbeziehung“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Hadres: Michaelifest der Pfarre Hadres, ab 9.30 Uhr.

Hollabrunn: Gottesdienst der Freien Christengemeinde im Stadtsaal Süd, ab 10 Uhr.

Hollabrunn: 5 Uhr Tee mit Dolce Vita im Stadtsaal, ab 17 Uhr.

Retz: 63. Weinlesefest, 9.30 Uhr: Musikalische Begrüßung am Hauptplatz; 10 Uhr: Festmesse musikalisch gestaltet von der Stadtkapelle Retz am Hauptplatz;

11 Uhr: Frühschoppen mit der Marktmusikkapelle Wallern aus Oberösterreich; ab 11 Uhr: Hauermarkt und Großheuriger; Vergnügungspark am „Alten Sportplatz“ in der Jahnstraße; 11 Uhr: Frühschoppen mit den „Goassbeitlbuam“ bei der Windmühle; 12.15 Uhr: Auftritte der Volkstanzgruppe Rosenburg-Mold, Wachauer Trachten- u. Heimatverein Krems-Stein und Schuhplattlergruppe Martinsberg; 13.30 Uhr: Einzug der Ehrengäste mit der Stadtkapelle Retz, der Marktmusikkapelle Wallern und den Walser Schützen; Gratisweinbrunnen-Inbetriebnahme durch die NÖ Vize-Weinköniginnen Melanie und Theresa; 14 Uhr: Festansprache durch Bundesminister Wolfgang Sobotka; 14 Uhr: Winzerumzug zum Motto „Alte Verbindungen neu beleben“; 16 Uhr: Auftritt der Schuhplattlergruppe Martinsberg am Hauptplatz; 17.30 Uhr: Live „Die Wilden Kaiser“, Festbühne am Hauptplatz; 19.30 Uhr: Riesenfeuerwerk.

Sitzendorf: „Wies’n Heuriger“ am Sportplatz, ab 10.30 Uhr.

Sitzendorf: Musikherbsttag in der Pfarrkirche St. Martin, „Singet ein neues Lied“, ab 16.30 Uhr.

Sonnberg: Erntedankfest in der Pfarre, ab 10 Uhr, anschließend Mittagstisch im Pfarrhofgarten, Schätzspiel.

Untermarkersdorf: 14 Uhr: Rahmenprogramm, „Ein romantischer Sommertraum“; 16 Uhr: Operette „Ein echter Kavalier“.

Wullersdorf: Flohmarkt der Tennisclubs, Sportanlage, von 9 bis 16 Uhr.

MONTAG, 25. SEPTEMBER

Hollabrunn: Sprechtag der Bezirksbauernkammer, Sonnleitenweg 2a, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Göllersdorf: „Sicheres Internet- und Handynutzung in der Familie?“, im Pfarrhof, ab 19 Uhr.

Pulkau: Michaelimarkt am Rathausplatz, ab 8 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm, „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“; 15 Uhr: Operette „Die Rosenkönigin“.

DIENSTAG, 26. SETEMBER

Auggenthal: Zumba(r) für Kinder von 6 bis 12 Jahren, in der Volksschule, von 18 bis 18.50 Uhr.

Großreipersdorf: Gesunde Gemeinde, Cardio Workout, im Dorf- und Feuerwehrhaus, ab 18.30 Uhr.

Hollabrunn: Firmen-Sommermeisterschaft 2017, Kleinkalibergewehr, Schießstätte des Schützenvereins, Wienerstraße 55a, von 17 bis 20 Uhr.

Hollabrunn: Tanzkurs, Tanzschule Mühlsiegl, Bundesgymnasium, Reucklstraße 9, 18.30 Uhr: Anfängerkurs; 18.30 Uhr: Hochzeit-Blitzkurs; 21 Uhr: Fortsetzungskurs.

Niederschleinz: Damenturnen im Gemeindehaus, ab 19 Uhr.

Pulkau: „Change your Body“, Gesund & aktiv durchs ganze Jahr, im Coworking Center, Info und Anmeldung: 0680/5593222.

Pulkau: Gehirntraining „Tanzen ab der Lebensmitte“, im Stadtsaal, von 9 bis 11 Uhr.

Pulkau: Mutter-Eltern-Beratung in der Mittelschule, ab 11.30 Uhr.

Retz: „Willkommen im Basar“, Begegnung mit Flüchtlingen im Pfarrkeller, ab 17.30 Uhr.