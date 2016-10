MITTWOCH, 5. OKTOBER

Hollabrunn: Tauschkreistreffen im Landespflegeheim, ab 18 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Yoga-Kurs, in der Volksschule, Gruppe 1: 18 bis 19.15 Uhr; Gruppe 2: 19.30 bis 20.45 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Wirbelsäulengymnastik, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, von 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tänze aus Nord- und Südeuropa, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, von 19.30 bis 20.30 Uhr; Anmeldung unter 0680/1247970.

Ziersdorf: Team Sieberer – Fenstergucker im Konzerthaus Weinviertel, Kinder- und Jugendprogramm ab 6 Jahre, ab 10.15 Uhr.

DONNERSTAG, 6. OKTOBER

Hollabrunn: Vorlesung: Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Neubauer, „Stonehenge“, im Festsaal des Erzbischöflichen Seminars, ab 19 Uhr.

FREITAG, 7. OKTOBER

Guntersdorf: „Like a Rolling Stone“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Hollabrunn: „Die Kunst, bewusst zu leben“, Ermutigungen für mein Leben, im Pfarrzentrum Hollabrunn, Kirchenplatz 5, von 9 bis 11 Uhr.

Hollabrunn: Monatliches Treffen der Seniorenbund-Gemeindegruppe im Restaurant Reisinger, Hauptplatz 11, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: Preisschnapsen des RFJ, im Gasthaus Rammel, Lothringerplatz, 18 Uhr; Karten erhältlich unter 0664/4124966.

Maissau: IVV-Fit Waldwandertag, Start: Hauptplatz, von 7 bis 13 Uhr; Zielschluss: 16 Uhr.

Retz: Nachtwächterführung, Treffpunkt: Hauptplatz 30, 20 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“; 15 Uhr: Operette „Die Rosenkönigin“, im Romantiktheater, Untermarkersdorf 128, Anmeldung unter Tel. 0664/2380551.

Zellerndorf: Buchpräsentation in der Bücherei, „Verschüttet, versteckt, verschickt“, ein Buch über die Nachkriegszeit – im Interview zwei ehemalige Zellerndorfer, von 18 bis 19 Uhr.

Ziersdorf: Florian Scheuba & Robert Palfrader, „Flügel“, im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 8. OKTOBER

Guntersdorf: „Like a Rolling Stone“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Hollabrunn: „Wege – Mystik – Liebe“, Buchpräsentation und Vernissage, in Betty’s il caffé, Sparkassegasse 5-7, Lesung von Elisabeth Schöffl-Pöll, „Liebeslyrik“; Ausstellung vom Künstler Florian Heumayer, Moderation: Julia Katschnig, ab 18 Uhr.

Hollabrunn: „Außer Kontrolle“, Premiere, im Stadtsaal, ab 19.30 Uhr.

Kleinweikersdorf: „It Might Get Loud“, Cover Rock made in Austria, Live im Hier und Jetzt, Kleinweikersdorf 1, ab 20 Uhr.

Mailberg: Wein- und Lachabend mit Gisela Puhwein, im Wein4tler Atelierkeller, ab 16 Uhr.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, von 15 bis 17 Uhr.

Retz: Erste-Hilfe-Führerscheinkurs, Rotes Kreuz, Jahnstraße 1, von 8 bis 14 Uhr.

Retz: Klavierkonzert im Museum Retz, mit Matthias Trachsel und Carmen Manera Guzman, ab 19 Uhr.

Retz: Film, NÖ-Premiere, Egon Schiele, „Tod und Mädchen“, Stadtlichtspiele, Hauptplatz 16, ab 20 Uhr; 19.30 Uhr Weinkost.

Retz: Wannabe-Clubbing im Feuerwehrhaus, Beginn: 21 Uhr.

Ziersdorf: Schmankerlmarkt am Marktplatz, ab 9 Uhr.

SONNTAG, 9. OKTOBER

Guntersdorf: „Like a Rolling Stone“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 18 Uhr.

Hollabrunn: Gottesdienst der Freien Christengemeinde im Weinviertel, im Stadtsaal Süd, ab 10 Uhr.

Hollabrunn: 4Kellergassenlauf, Start: Sporthotel, Studentenheim, Dechant-Pfeifer-Straße 3, ab 10.15 Uhr; Hobby- und Staffellauf; 10.30 Uhr: Walker; ab 11.45 Uhr: Kinder; 13 Uhr: Siegerehrung im Speisesaal des Sporthotels, Studentenheim.

Maissau: Eisstockschießen im Ludwig-Macht-Sportzentrum, ab 17 Uhr.

Ravelsbach: Drachenfest auf der Sportanlage, Beginn: 14 Uhr.

Sitzendorf: Musikherbsttage, Konzert, „Stimmen aus der Staatsoper“, Romantische Duette und Lieder in der Pfarrkirche, ab 16.30 Uhr.

Wullersdorf: Österreich liest, 25-Jahr-Jubiläum der öffentlichen Bücherei im Pfarrhof, ab 15.30 Uhr Festakt, Günter Brauneis liest aus eigenen Werken und Gedichte von Emmerich Lang; musikalische Umrahmung mit Pink Door; Auflösung Schätzspiel und Preisvergabe; Buffet und gemütliches Beisammensein; Ausstellung im Pfarrsaal Wullersdorf in der Zeit von 10 bis 12 Uhr.

MONTAG, 10. OKTOBER

Hadres: Rosenkranzwanderung der Frauenbewegung, nach der hl. Messe, Treffpunkt: Kirche.

Retz. Kochworkshop in der Aktivküche im 1. Stock, „Wild im Wohnquartier“, ab 18.30 Uhr, Anmeldung unter Tel. 0676/6889469.

DIENSTAG, 11. OKTOBER

Hollabrunn: Tanzkurs, Tanzschule Mühlsiegl, im Bundesgymnasium, Reucklstraße 9, ab 18.30 Uhr: Jugend und Paare; Ball- und Hochzeitsblitzkurs; 19.30 Uhr: Fortsetzungskurs für Jugend und Paare; 20.30 Uhr: Spezialkurs, Discofox Anfänger.

Hollabrunn: Kostenlose Rechtsauskunft, Mag. Gerhard Holzer, Hauptplatz 16, von 16 bis 18 Uhr; Tel. 02952/2526.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tanzen ab der Lebensmitte, im Stadtsaal, 9 bis 11 Uhr.

Pulkau: 16. offener Trainingsabend bei den Hot Kicks, im Stadtsaal Pulkau, 19.30 Uhr, Musik aus der Dose; Workshop mit Fritzi.

MITTWOCH, 12. OKTOBER

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Yoga-Kurs, in der Volksschule, Gruppe 1: 18 bis 19.15 Uhr; Gruppe 2: 19.30 bis 20.45 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Wirbelsäulengymnastik, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tänze aus Nord- und Südeuropa, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, von 19.30 bis 20.30 Uhr; Anmeldung unter 0680/1247970.

Retz: Clubabend im Computer Club Retz, allgemeine Diskussion, Althofgasse 14, ab 19 Uhr.

DONNERSTAG, 13. OKtober

Hollabrunn: Tanzkurs, Tanzschule Mühlsiegl, im Bundesgymnasium, Reucklstraße 9, 18.30 Uhr: Goldkurs Jugend und Paare; ab 19.30 Uhr: Jugend und Paare sowie Ball- und Hochzeitsblitzkurs; 20.30 Uhr: Hobbykurs Jugend und Paare.

Pulkau: 186. Fatima-Feier beim Pulkauer Bründl, ab 18.30 Uhr.

Untermarkersdorf: 11 Uhr: Rahmenprogramm „Ein rauschendes Fest der Nostalgie“; 15 Uhr: Operette „Die Rosenkönigin“, im Romantiktheater, Untermarkersdorf 128, Anmeldung unter Tel. 0664/2380551.

FREITAg, 14. OKTOBER

Retz: Wiederholung des Vortrags „Retz am Meer – vom Tropenparadies zum Weingarten“, Museum, ab 18 Uhr.