MITTWOCH, 19. OKTOBER

Hollabrunn: „Gentechnik geht uns alle an!“ – ein Überblick über Praxis und Theorie mit anschließender Diskussion, im Festsaal des Erzbischöflichen Real- und Aufbaugymnasiums, ab 19 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Yoga-Kurs in der Volksschule, Gruppe 1: von 18 bis 19.15 Uhr; Gruppe 2: von 19.30 bis 20.45 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Wirbelsäulengymnastik im Turnsaal der Neuen Mittelschule, von 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tänze aus Nord- und Südeuropa im Turnsaal der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, in der Zeit von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Ravelsbach: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer, im Tenniscafé Smash, ab 17 Uhr.

Retz: Gemeinderatssitzung im Rathaus, ab 19 Uhr.

DONNERSTAG, 20. Oktober

Hardegg: Nationalparkforum im Nationalparkhaus, ab 19.30 Uhr.

Radlbrunn: ARTSchmidatal Literatur – gemischter Satz im Brandlhof, ab 19.30 Uhr.

Retz: Cogo Herbstbasteln im NÖ Landespflegeheim, ab 15 Uhr, Anmeldung unter 0699/ 17146440.

Unterretzbach: Herbsttreff des Kriegsopfer- und Behindertenverbandes beim Heurigen Winter, ab 17 Uhr.

FREITAG, 21. OKTOBER

Hollabrunn: Rechtssprechtag in der Bezirksbauernkammer von 9 bis 12 Uhr und 13 bis 14 Uhr.

Hollabrunn: „Außer Kontrolle“, Hollabrunner Theaterverein, im Stadtsaal, ab 19.30 Uhr.

Hollabrunn: Panflötenkonzert mit Franz Schwingenschlögl und Igor Pilyavsky, in der Stadtpfarrkirche, ab 19.30 Uhr.

Pulkau: „Federspiel“, Blechbläserensemble im Stadtsaal, Alpenländische Blasmusik zeitgenössisch veredelt, ab 19.30 Uhr.

Retz: Caritas & Du, Zeit schenken!, Infoveranstaltung zur „Freiwilligen Mitarbeit“, Fladnitzerstraße 44-46, von 10 bis 16 Uhr: Stationenbetrieb mit Gelegenheit zum Kennenlernen einiger Einsatzmöglichkeiten in den Einrichtungen für Menschen mit Behinderung in der Region; 10.30 bis 11.30 Uhr: Vortrag zum Einsatz im Rahmen eines Freiwilligen Sozialen Jahres von Elisabeth Marcus; 10 bis 13 Uhr: Martin Saboi, Zivildienstverantwortlicher der Caritas Wien, gibt Interessenten Auskunft zum Zivildienst; 16 bis 16.45 Uhr: Vortrag zum freiwilligen Engagement der Caritas; 17 Uhr: offene Probe des Chores RhythMix mit Renate Trauner.

Seefeld-Kadolz: Kabarett & Kulinarik mit Pepi Hopf, im Jufa, ab 19 Uhr.

Ziersdorf: Willi Resetarits & Stubnblues „Best of“ im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr.

SAMSTAG, 22. OKTOBER

Guntersdorf: Hakims Geschichten im Theater Westliches Weinviertel, ab 15 Uhr.

Hardegg: Finissage mit Tagebuchtag, Lesung, Galerie Hardegg, Hauptplatz, 15 Uhr.

Haugsdorf: Kellergassenführung, Treffpunkt: 17 Uhr, Weingut Kitla, Anmeldung unter 0664/73555074.

Hollabrunn: „Außer Kontrolle“, Theater im Stadtsaal, ab 19.30 Uhr.

Hollabrunn: Avec „What If We Never Forget“ – Tour 2016, 19. Mühlenfest in der Alten Hofmühle, Mühlenring 2, ab 20.30 Uhr.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, ab 15 Uhr; Voranmeldung unter Tel. 0650/ 8608213.

Platt: 1. Feuerwehr-Erlebniswanderung, Start: von 11 bis 15 Uhr, Feuerwehrhaus Platt.

Pulkau: Benefizkonzert mit der Big Band der Militärmusik NÖ im Stadtsaal, ab 19 Uhr: Begrüßung; 19.15 Uhr: Swing Time mit der Big Band; 20 Uhr: Kulinarik; 20.30 Uhr: Fortsetzung des Konzerts.

Retz: 25-Jahr-Feier Weltladen Retz im Stadtsaal, Althof, Saaleinlass: 18.30 Uhr.

Wullersdorf: Senegal, Land und Leute und ein Erfahrungsbericht über das Leben im Lepradorf M’Balling, Diavortrag von Edith Walder, im Armenhaus, Choleraspital, Abt Karl-Straße, 19.45 Uhr.

SONNTAG, 23. OKTOBER

Bergau: Benefizveranstaltung zugunsten der Pfarre Bergau, „Flautissimo und mehr ...“, in der Pfarrkirche, ab 16 Uhr.

Guntersdorf: Hakims Geschichten im Theater Westliches Weinviertel, ab 15 Uhr.

Hardegg: Finissage mit Tagebuchtag, Lesung, Galerie Hardegg, Hauptplatz, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: Kellergassenführung in der Sitzendorfer Kellergasse, ab 14 Uhr; Info: 0676/332 49 33.

Hollabrunn: Segensfeier in der Kapelle des Landesklinikums, ab 17 Uhr.

Maissau: Eisstockschießen im Ludwig-Macht-Sportzentrum, Krappgasse, ab 17 Uhr.

Windpassing: Betriebssonntag im Traktormuseum, von 14 bis 17 Uhr.

Ziersdorf: EU-XXL-Film: „Am Ende ein Fest“, im Konzerthaus Weinviertel, ab 18.30 Uhr.

MONTAG, 24. OKTOBER

Hollabrunn: Sprechtag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in der Bezirksbauernkammer, von 8 bis 12 Uhr und 13 bis 15 Uhr.

Hollabrunn: Elisabeth Lust-Sauberer verkocht den Regionenshop!, im Regionen-shop & Bistro, Sparkassegasse 1, ab 19.30 Uhr.

MONTAG, 24. OKTOBER

Hadres: Jahrmarkt am Hauptplatz, vormittags.

Retz: Simonimarkt am Hauptplatz, vormittags.

Retz: „Pflegebedürftig – was nun?“, im Landespflegeheim, Jahnstraße 8, ab 16 Uhr.

Retz: „Wild im Wohnquartier“, Kochworkshop, ab 18.30 Uhr.

Seefeld-Kadolz: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer, Jufa-Hotel in der Eselsmühle, ab 17 Uhr.

DIENSTAG, 25. OKTOBER

Alberndorf: Tracht im Stadl des AFC, im Gemeindestadl, ab 20 Uhr.

Maissau: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer, in der Café Konditorei Schmid, ab 17 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tanzen ab der Lebensmitte, im Stadtsaal, 9 bis 11 Uhr.

Pulkau: Mutterberatung in der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, ab 11.30 Uhr.

Retz: „Willkommen im Basar“, Begegnung mit Flüchtlingen im Pfarrkeller, ab 17.30 Uhr.

MITTWOCH, 26. OKTOBER

Göllersdorf: 11. Familienwandertag, Start: Sportplatz, ab 9 Uhr.

Hardegg: Nationalparkwandertag, Treffpunkt: Thayabrücke, 10 Uhr.

Pernersdorf: Wandertag, Treffpunkt: Gemeindeamt, 9 Uhr.