DONNERSTAG, 27. OKTOBER

Kammersdorf: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer, Treffpunkt: 17 Uhr.

FREITAG, 28. OKTOBER

Guntersdorf: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer in der Bäckerei Walter Angenbauer, ab 17 Uhr.

Obermarkersdorf: Kürbisfest, ab 21 Uhr: Kürbisclubbing im Kürbisstadel, die Party für Jung und Alt, für den richtigen Sound sorgt DJane Aurelia DeValenta.

Retz: Cogo, Eltern-Kind-Turnen für 4 bis 6-Jährige von 15.30 bis 16.30 Uhr; für 1,5 bis 4-Jährige von 16.30 bis 17.30 Uhr, in der Neuen Mittelschule, Anmeldung 0680/2030560.

SAMSTAG, 29. OKTOBER

Guntersdorf: Kindertheater, Hakims Geschichten im Theater Westliches Weinviertel, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: Halloween, Teufelskreis live im Bierbeisl, Lothringerplatz 8, 20 Uhr.

Oberfellabrunn: Kurs, Drahtschmuck (Wirework) in der Bockschen Werkstatt, Hollabrunner Straße 124, von 10 bis 18 Uhr.

Obermarkersdorf: Kürbisfest am Anger, Feststraße ab 10 Uhr geöffnet; ab 11 Uhr: Musikkapelle Jistebnik - musikalische Unterhaltung aus Tschechien auf dem Festgelände; 13 Uhr: feierliche Eröffnung des 24. Kürbisfestes durch Kürbisprinzessin Patricia I.; musikalische Umrahmung durch „BAFF-heavy blosmurl“; 15 Uhr: großer Kürbisumzug „Einst und Jetzt – Musik aus Österreich“; ab 17 Uhr: Platzkonzerte der regionalen und internationalen Musikkapellen; 18 Uhr: Live Konzert der „Big Band der Musikschule Retz“ auf der Festbühne; 20 Uhr: Live Konzert „Gerald Etzler“ auf der Festbühne; ab 20 Uhr: „Let‘s rock the pyramide“ bei der Kürbispyramide; 22 Uhr: Live Konzert der „Beislkosmonauten“ auf der Festbühne.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, von 15 bis 17 Uhr.

Retz: Herbst-Fest im Landespflegeheim, Live-Musik mit Alfred Mayer, Festeinlage, Volkstanzgruppe Gerasdorf Nordrandsiedlung, ab 15 Uhr.

Retz: Oldie-Abend im Hirsch, Retzer Gaststätte, Znaimerstraße 20, ab 21 Uhr.

Wullersdorf: „Alles im Griff!“, Theater in der Neuen Mittelschule, im Turnsaal, ab 19 Uhr.

Zellerndorf: Kürbisfest in der Kellergasse Maulavern, Kellergasse ab 11 Uhr geöffnet; ab 11 Uhr: Kunsthandwerksmarkt: Angebote zum Gustieren, Erwerben und Fotografieren, regionale Kürbisspezialitäten, Weinerlebnis in Presshäusern und Kellerröhren, Bienen-Lehrpfad, Flohmarkt im barocken Pfarrgarten, Museumskeller an der Veltliner Tour: ab 12 Uhr: Traktor Shuttle vom Bahnhof zur Kellergasse; ab 13 Uhr: Magier Frederic zieht durch die Kellergasse; Trachtenkapelle Zellerndorf spielt in der Kellergasse; Musikgruppen der Volkskultur NÖ ziehen von Keller zu Keller: Die Musikanten, Fiata Musi, Schankpartie, Quatro Forte, Kürbisglücksrad, Kürbisschnitzen, Spielekeller zum Malen und Basteln;

Moba-Puppen-Theater:

13 Uhr „Die Regenbogenblume“; 15 Uhr „Kleiner Drache im Glück“; 17 Uhr „Ente Elvira und die roten Strümpfe“;

ab 18.30 Uhr: Fackeltanz mit dem Wachauer Trachten- und Heimatverein Krems-Stein und anschließender Entzündung des MaulavernFeuers am Riedl-Platzl.

Ziersdorf: „Two in One“, Partnerschaftskonzert mit dem MGV Liederkranz Kürnbach und dem Kirchenchor von Ziersdorf, im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr, der Reinerlös kommt der Pfarre zugute.

SONNTAG, 30. OKTOBER

Guntersdorf: Kindertheater, Hakims Geschichten im Theater Westliches Weinviertel, ab 15 Uhr.

Hadres: „Frisch aufg‘spielt und g‘sungen!“, Pulkauer Stubenmusi und Ysangs-Bouquet, im Gemeindesaal, ab 16 Uhr.

Hollabrunn: 5 Uhr Tee mit Dolce Vita, im Stadtsaal, ab 17 Uhr.

Merkersdorf: Sagen im Nebel, Die Kräuterhexe Helga Donnerbauer erzählt in einer zweistündigen Wanderung schaurig-schöne Sagengeschichten für Kinder ab sieben Jahren und furchtlosen Eltern, Treffpunkt: Parkplatz Ruine Kaja, 16 Uhr.

Obermarkersdorf: Kürbisfest, Feststraße ab 9 Uhr geöffnet; ab 10 Uhr: Festmesse in der Pfarrkirche mit anschließender Segnung des Kürbisbrotes durch Pfarrer Jerome mit Prinzessin Patricia I.; ab 11 Uhr: stimmungsvolle Musik am Festgelände:

Windmühlenecho, Weinviertler Fiatamusi und Livpovjanka (tschechische Musikgruppe, böhmische Blasmusik); Kürbislauf für Groß und Klein; Start und Ziel: Weingut Bannert, Obermarkersdorf 198; Kürbislauf: 6 km - ab 13 Jahre, Start: 11 Uhr; Juniorlauf: 1 km - bis 13 Jahre, Start: 14 Uhr; Anmeldung jeweils eine Stunde vor Beginn, keine Nenngebühr; 13 Uhr: Live-Konzert „2/4er Böhmische“ auf der Festbühne; 15 Uhr: Trachtenmodeschau aus dem Hause Maisetschläger auf der Festbühne; ab 15 Uhr: Musikgruppen unterwegs am Festgelände: Retzer Land Musikanten und Bluza Brass; 17 Uhr: „Sportakrobatik USV Raika Dobersberg“ auf der Festbühne; 18 Uhr: Live-Konzert „voixBRASS“ auf der Festbühne; ab 20 Uhr: „Let´s rock the pyramide“ bei der Kürbispyramide.

Wullersdorf: „Alles im Griff!“, Theater, Neuen Mittelschule, Turnsaal, 16 Uhr.

Sonnberg: „In den Fängen des Nationalsozialismus“, Lesung aus den Werken des ehemaligen Pfarrers von Sonnberg, Johann Nebenführ, im Pfarrheim, 18 Uhr.

MONTAG, 31. Oktober

Großkadolz: Striezelspiel des SC Großkadolz, im Gasthaus Freisinger, ab 19 Uhr.

Obersteinabrunn: Halloween des DEV, auf der Festwiese, ab 17.31 Uhr; 18.13 Uhr: eine Runde um Süßes oder Saures; 19.01 Uhr: Einlass ins Spukhaus; 19.44 Uhr: Gruselgeschichten am Lagerfeuer; 20.36 Uhr: Maskenprämierung, Eintritt frei.

Obritz: Striezelspiel des UFC Obritz, im Sportstüberl, Beginn: 19.30 Uhr.

Sitzendorf: Kaffeehaustour mit Eva-Maria Himmelbauer, im Gasthaus Pelzer-Altinger, ab 17 Uhr.

Windpassing: Striezelschnapsen des ÖAAB Mittergrabern, im Heurigenlokal Kirchmeyer, ab 19 Uhr.

Zemling: Zemlinger Herbstfest und Eröffnung des umgestalteten Dorfhauses, ab 16 Uhr.

MITTWOCH, 2. NOVEMBER

Hollabrunn: Kochkurs der Seminarbäuerinnen in der Bezirkshauptmannschaft, Weckerl, von 16 bis 22 Uhr.

Hollabrunn: Tauschkreistreffen im Landespflegeheim, Rapfstraße 12, ab 18 Uhr.

Hollabrunn: Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe „Seele in Not“, im Landesklinikum Hollabrunn, Tagesklinik im Gruppenraum, Robert Löfflerstraße 20, ab 18.30 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Yoga Kurs, im Gymnastikraum der Volksschule, Anton-Reich-Straße 5, von 18 bis 20.45 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Wirbelsäulengymnastik im Turnsaal der Neuen Mittelschule, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tänze aus Nord- und Südeuropa, im Turnsaal der Neuen Mittelschule, Retzer Weg 4, 19.30 bis 20.30 Uhr.

DO., 3. NOVEMBER

Hollabrunn: Kochkurs der Seminarbäuerinnen in der Bezirksbauernkammer, von 16 bis 22 Uhr.