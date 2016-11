RETZ Am 27. November, ab 16 Uhr findet in der Stadtpfarrkirche Retz ein Weihnachtskonzert mit dem Chor „Wild jumble“ statt. Am Foto (v.l.): Herbert Kluka, Kathrin Trautenberger, Bianca Schweitzer, Angelika Kluka, Barbara Lenz und Pia Toifl. Wild jumble

| NOEN, Wild jumble