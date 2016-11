MITTWOCH, 30. NOVEMBER

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Wirbelsäulengymnastik, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Tänze aus Nord- und Südeuropa, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 19.30 bis 20.30 Uhr.

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

Hollabrunn: Informationsabend „Die NMS Hollabrunn stellt sich vor“, Aula der Schule um 19 Uhr.

FREITAG, 2. DEZEMBER

Gettsdorf: „Hausmann auf Bewährung“, Theater der Katholischen Jugend im Pfarrsaal, 19.30 Uhr.

Hollabrunn: Steuersprechtag in der Bezirksbauernkammer, 9 bis 12 Uhr.

Hollabrunn: Seniorenbund Gemeindegruppe Hollabrunn – monatliches Treffen, Gasthaus Reisinger, 15 Uhr.

Hollabrunn: Hollabrunner Einkaufsnacht, 17 bis 22 Uhr; 17 bis 21 Uhr: Zauberer Florian beim Interspar; 18 Uhr: Start, Feuerkünstler- Show am Hauptplatz; Lothringerplatz, KaufEin und Interspar; 18 bis 20 Uhr in der Bio-Greisslerei in der Fußgängerzone: adventliche Kurztexte der Autorin Elisabeth Schöffl-Pöll & Fotos des Künstlers Florian C.J. Heumayer.

Hollabrunn: Konzert „Concrete Jelly – Live“, Bierbeisl, 20.30 Uhr.

Zellerndorf: Pensionistennachmittag im Bahnhofsrestaurant Forster, 15 Uhr.

Ziersdorf: One life to live „Broadway Melodies von Weill, Gershwin, Porter“, im Konzerthaus Weinviertel, ab 19.30 Uhr.

Samstag, 3. Dezember

Fahndorf: Tausch, Kauf und Verkauf von gebrauchten Schi und Wintersportartikeln, Skiclub Hollabrunn, am Fahndorfer Berg in der Schihütte, 9 bis 13 Uhr.

Gettsdorf: „Hausmann auf Bewährung“, Theater der Katholischen Jugend im Pfarrsaal, 19.30 Uhr.

Guntersdorf: „ Wie man(n) sich bettet, so liegt man(n)“, Theater Westliches Weinviertel, 20 Uhr.

Hollabrunn: Frühstücken in der Stadtbücherei, Sparkassegasse 1, 9 bis 11 Uhr.

Hollabrunn: Weihnachtsoratorium „Die Geburt Christi“, Stadtpfarrkirche, 18.30 Uhr.

Hollabrunn: „Light Has Come“ mit GOSPEL Project, Stadtsaal, 19 Uhr.

Hollabrunn: Eröffnungsfeier „Brauküche 35“, Josef Weisleinstraße 5, ab 17 Uhr.

Mailberg: Kellergassenführung, Gisela Puhwein, Tel. 0676/7860098.

Pillersdorf: Kellergassenführung – Öhlberg-Kellergasse, 15 bis 17 Uhr; Telefon 0650/8608213.

Zellerndorf: Feuerzauber im Weingut Prechtl – Sommerladen & Café, ab 10 Uhr.

Zellerndorf: Klassenabend Gitarre und Blockflöte in der Schule, ab 16 Uhr.

SONNTAG, 4. Dezember

Hollabrunn: Gottesdienst Freie Christengemeinde im Weinviertel, Stadtsaal Süd, 10 Uhr.

Haugsdorf: Blutspendeaktion im Rotkreuz-Haus, 8.30 bis 12 Uhr.

MONTAG, 5. Dezember

Hollabrunn: Treffpunkt Gesundheit „Auffälliger Krebsabstrich – was nun?“, Prim. Dr. Felix Stonek, Landesklinikum, um 18.30 Uhr.

Hollabrunn: Sprechtag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern in der Bezirksbauernkammer, 8 bis 12 Uhr sowie 13 bis 15 Uhr.

Pulkau: Jahrmarkt am Hauptplatz, vormittags.

Pulkau: Kleinkindturnen in der NÖ Mittelschule, Retzer Weg 4, 17 Uhr.

Retz: Präsentation des Retzer Kalenders, Raika Retz, 19 Uhr.

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Hollabrunn: Erste Anwaltliche Auskunft, Dr. Karl Claus/Mag. Dieter Berthold, Pfarrgasse 11/1, 18 bis 19.15 Uhr, Tel. 02952/30738.

Hollabrunn: Gruppentreffen der Selbsthilfegruppe „Seele in Not“, Landesklinikum (Gruppenraum), ab 18.30 Uhr.

Hollabrunn: Otto Schenk – Adventlesung „Wer ist’s, der an die Tür pumpert ...?“, Stadtsaal, 19.30 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde, Tanzen ab der Lebensmitte, im Stadtsaal, 9 bis 11 Uhr.

Pulkau: Muki-Treffen im Pfarrsaal, 15.30 Uhr.

Retz: Mutter-Eltern-Beratung, Stadtamt, 1. Stock, 13 Uhr.

MITTWOCh, 7. DEZEMBER

Hollabrunn: Tauschkreistreffen im Landespflegeheim, Rapfstraße 12, ab 18 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Wirbelsäulengymnastik, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Tänze aus Nord- und Südeuropa, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 19.30 Uhr.

DONNERSTAG, 8. DEZEMBER

Sitzendorf: Blutspendeaktion im Gasthaus Pelzer-Altinger, von 9 bis 12.30 Uhr.

FREITAG, 9. DEZEMBER

Guntersdorf: Tannenduft und Schmachtfetzen, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Pulkau: „Die Show der Sinne“ im Stadtsaal, ab 20 Uhr.

ADVENTTERMINE

DONNERSTAG, 1. DEZEMBER

Hollabrunn: Adventdorf am Hauptplatz, ab 16 Uhr.

FREITAG, 2. DEZEMBER

Gettsdorf: Punschstand im Pfarrgarten, ab 17 Uhr.

Hollabrunn: Adventdorf, Wochenmarkt und Foodtruck, am Hauptplatz, ab 14 Uhr.

Hollabrunn: Adventmarkt des Bundesgymnasiums (Reucklstraße), ab 15 Uhr Theater, Musik, Ausstellungen sowie jede Menge Bastel- und Mitmachaktivitäten.

Rafing. Glühweinstand und Krippenausstellung bei Maria Pably (Nr. 36), ab 16 Uhr; Erlös für Herzkinder Österreich.

Retz: Mein Geschenk aus Retz, Faszienrollen im Advent bei Glühwein, Jutta Heller, Physiotherapie, Hauptplatz 8, 15 bis 18 Uhr; ab 16 Uhr: Punsch und Glühwein am Hauptplatz; 21 Uhr: Advent-Disco im Hirsch, Znaimerstraße 20.

Unterretzbach: Knusperstunden im Advent, Rockabilly Weinkult in der Hauptstraße 21, von 14 bis 19 Uhr.

Wullersdorf: Der Nikolaus kommt in die Pfarrkirche, 17 Uhr.



SAMSTAG, 3. DEZEMBER

Gettsdorf: Punschstand im Pfarrgarten, ab 17 Uhr.

Großreipersdorf: Glühweinstand beim Dorf- und Feuerwehrhaus, 17 Uhr.

Hadres: 32. Adventmarkt in der Kellergasse, ab 13 Uhr; ÖBB-Sternebus für „Licht ins Dunkel“ beim Adventmarkt.

Hollabrunn: Krippenausstellung der Krippenfreunde Hollabrunn im Erzbischöflichen Seminar, 13 bis 18 Uhr.

Hollabrunn: Modellbau-Trucks im ehemaligen C&C-Geschäft, von 10 bis 18 Uhr; 13.30 bis 17.30 Uhr: Christkindl-Werkstatt in der Stadtbibliothek; 16 Uhr: Kasperl-Theater „Hexe Kniesebein und der Nikolaus“, im Festsaal; 16 bis 18 Uhr: Ensemble der Stadtmusik Hollabrunn, Hauptplatz.

Hollabrunn: Adventmarkt in der Alten Hofmühle, von 13 bis 19 Uhr; ab 16 Uhr: „Fiata Musi“; Kinderprogramm ab 14.30 Uhr.

Hollabrunn: Weihnachtsoratorium, „Die Geburt Christi“, in der Stadtpfarrkirche, ab 18.30 Uhr.

Kalladorf: Adventnachmittag für Kinder von 3 bis 10 Jahren im FF-Haus, von 13 bis 18 Uhr.

Magersdorf: FFeuerzauber vor dem Feuerwehrhaus, ab 15 Uhr.

Mailberg: Nikolaus im Schlosshof, ab 17 Uhr.

Nappersdorf: Der Nikolaus kommt, ab 17 Uhr in der Pfarrkirche, anschließend Bewirtung im Pfarrhofkeller.

Oberfellabrunn: „Keine Leiche ohne Lily“, Kulturstadl, 19.30 Uhr.

Rafing. Glühweinstand und Krippenausstellung bei Maria Pably (Nr. 36), ab 16 Uhr; Erlös für Herzkinder Österreich.

Ravelsbach: Adventmarkt im Pfarr- und Kulturzentrum, ab 13 Uhr.

Retz: Krippensegnung und Ausstellung, DEV Altstadt Retz, Aula des Stadtamtes, 10 Uhr.

Retz: Mein Geschenk aus Retz, 11 bis 17 Uhr: Laubsägearbeiten mit Kindern mit den Kulturtischlern Weinviertel, im Weinquartier Vinothek, Hauptplatz 4-5; ab 13 Uhr: Advent „drüber & drunter“, Hauptplatz und Erlebniskeller; ganztags: Adventausstellung in der Gärtnerei Rockenbauer, Znaimerstraße 14a; ganztags: Süßes von Pollak’s Wirtshaus, Modehaus Friedl, Hauptplatz 10; 14 bis 17 Uhr: Weihnachtskinderkino, Stadtlichtspiele, Kino Harzhauser, Hauptplatz 16; 16.30 Uhr: Perc htenlauf am Hauptplatz; 14 bis 19 Uhr: Tag der offenen Tür, Gaby Sainitzer, Energetikerin, Klostergasse 10; 21 Uhr: Advent-Disco im Hirsch, Znaimerstraße 20.

Retz: Advent „drüber & drunter“, am Hauptplatz und im Erlebniskeller; 14 bis 18 Uhr: Basteln für Kinder im Zeremonienkeller; 14 Uhr: Wildbret aus heimischen Revieren und Weihnachtskarpfenverkauf; musikalische Umrahmung: Jagdhornbläsergruppe Retz; ab 15 Uhr: Klinger’s Adventglimmer in der Lehengasse 14, Punsch, Glühwein und Besonderes; 15 Uhr: Adventkonzert Singgruppe Hardegg, „S’Liacht is do“; 16.30 Uhr: Perchtenlauf, „Dionysos Pass“ - Hollabrunn und „Dämonen Pass“ - Kamptal; 18 Uhr: Adventkonzert von Stimmtoniker/Pulcanto in der Rathauskapelle; 19.30 Uhr: Turmblasen - Bläserensemble der Stadtkapelle Retz.

Riegersburg: Nikolofeier und Krampusparty des DEV, im Kulturstadl, ab 17 Uhr.

Sitzendorf: Adventfeuer des Sportvereins, Sportplatz, ab 16 Uhr.

Unterretzbach: Knusperstunden im Advent, Rockabilly Weinkult in der Hauptstraße 21, von 14 bis 19 Uhr.

Wullersdorf: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes im Gemeindesaal, ab 14 Uhr.

Zellerndorf: Feuerzauber im Weingut Prechtl, 10 bis 19 Uhr.



SONNTAG, 4. DEZEMBER

Gettsdorf: Punschstand im Pfarrgarten, ab 17 Uhr.

Hadres: 32. Adventmarkt in der Kellergasse, ab 13 Uhr; ÖBB-Sternebus für „Licht ins Dunkel“ beim Adventmarkt.

Hollabrunn: Krippenausstellung der Krippenfreunde Hollabrunn im Erzbischöflichen Seminar, 9.30 bis 17 Uhr.

Hollabrunn: Adventmarkt in der Alten Hofmühle, von 10 bis 18 Uhr; 16 Uhr: Nikolausbesuch; Kinderprogramm ab 14.30 Uhr.

Kammersdorf: Adventsingen in der Pfarrkirche mit dem Kirchenchor und Kindern der Pfarre, 15 Uhr; anschließend Speisen und Getränke beim Feuerwehrhaus.

Oberfellabrunn: „Keine Leiche ohne Lily“, Kulturstadl, 15 Uhr.

Radlbrunn: Advent im Brandlhof, 10 Uhr bis 18 Uhr.

Rafing. Glühweinstand und Krippenausstellung bei Maria Pably (Nr. 36), ab 16 Uhr; Erlös für Herzkinder Österreich.

Ravelsbach: Adventmarkt im Pfarr- und Kulturzentrum, ab 13 Uhr.

Retz: Krippenausstellung des DEV Altstadt Retz, Aula Stadtamt, 15 Uhr.

Retz: Mein Geschenk aus Retz, 11 bis 17 Uhr: Laubsägearbeiten mit Kindern mit den Kulturtischlern Weinviertel, im Weinquartier Vinothek, Hauptplatz 4-5; ab 13 Uhr: Advent „drüber & drunter“, Hauptplatz und Erlebniskeller; ganztags: Adventausstellung in der Gärtnerei Rockenbauer, Znaimerstraße 14a; ab 21 Uhr: Advent-Diso im Hirsch, Znaimerstraße 20.

SONNTAG, 4. DEZEMBER

Retz: Advent „drüber & drunter“, am Hauptplatz und im Erlebniskeller; 14 bis 18 Uhr: Basteln für Kinder im Zeremonienkeller; 14 Uhr: Besuch das Christkind in der Türmerstube des Rathausturmes! Hier kannst Du Deinen Wunschzettel an das Christkind abgeben; ab 15 Uhr: Klinger’s Adventglimmer in der Lehengasse 14, Punsch, Glühwein und Besonderes; 15 Uhr: Adventkonzert des Retzer Gesangvereins gemeinsam mit dem Chor der Streicherklasse; 16.30 Uhr Chor der Volksschule Retz in der Rathauskapelle; 18 Uhr: Es musizieren das Kammerorchester und der Jugendchor des Musikschulverbandes Retzer Land in der Rathauskapelle.

Schöngrabern: Der Nikolaus kommt mit Geschenken für die Kinder, Buschenschank Greilinger, Kellergasse, ab 17 Uhr.

Sitzendorf: Adventfeuer des Sportvereins, Sportplatz, ab 16 Uhr.

Wullersdorf: Weihnachtsfeier des Pensionistenverbandes im Gemeindesaal, ab 14 Uhr.



MONTAG, 5. DEZEMBER

Hollabrunn: Nikolo-Umzug der Pfadfinder, Treffpunkt: Ecke Hofmann, 17 Uhr.

Retz: Mein Geschenk aus Retz, 3-Gänge-Nikolaus-Menü und eine Überraschung für die Kinder, Mährische Botschaft, Weinschlößl, Wallstraße 13.

Sitzendorf: Der Nikolaus kommt auf den Hauptplatz, 17 Uhr.

Unternalb: Adventbesinnung der Katholischen Frauenbewegung im Dorfhaus, 19 Uhr.

DIENSTAG, 6. DEZEMBER

Hollabrunn: Otto Schenk, „Wer ist’s, der an der Tür pumpert?“, im Stadtsaal, ab 19.30 Uhr.

Jetzelsdorf: Nikolofeier in der Weinkirche, 18 Uhr.

Mühlbach: Nikolausfeier im Schlosshof, 17 Uhr.

Niederschleinz: Nikolaus kommt ins Gemeindehaus, 16.30 Uhr.

Retz: Besuch vom Nikolo auf dem Hauptplatz, ab 16 Uhr.



MITTWOCH, 7. DEZEMBER

Haugsdorf: Adventmarkt im Hoppala-Gassl, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: Adventnachmittag im Landespensionistenheim, 15 Uhr.

Nappersdorf: Punsch- und Glühweinstand im Feuerwehrhaus.

Pulkau: Panflötenkonzert im Kultursaal des Europahauses, ab 19 Uhr.

Retz: Buchpräsentation „Das Sgraffitohaus“ von Herbert Bednarik und „Lebendige Mühlen“ von Theresa Bergmann, Buchhandlung Hofer, Hauptplatz 15, ab 18 Uhr.

Seefeld-Kadolz: Punschtrinken und Turmblasen, JUFA, 18 Uhr.