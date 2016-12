MI., 7. DEZEMBER

Hollabrunn: Tauschkreistreffen im Landespflegeheim, Rapfstraße 12, ab 18 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Wirbelsäulengymnastik, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 18.15 bis 19.15 Uhr.

Pulkau: Gesunde Gemeinde – Tänze aus Nord- und Südeuropa, Turnsaal der Neuen Mittelschule, 19.30 Uhr.

DO., 8. DEZEMBER

Sitzendorf: Blutspendeaktion im Gasthaus Pelzer-Altinger, von 9 bis 12.30 Uhr.

FR., 9. DEZEMBER

Guntersdorf: „Tannenduft und Schmachtfetzen“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Pulkau: „Querdurch – Die Show der Sinne“, im Stadtsaal, ab 20 Uhr.

Retz: „Überraschung mit Ernst Misner“, im Volksheim des PVÖ Retz, ab 14 Uhr.

Retz: Seniorenrunde der Pfarre Retz im Landespflegeheim, ab 14 Uhr.

Zellerndorf: Klubkaffee im SPÖ-Klubheim, Beginn: 14 Uhr.

SA., 10. DEZEMBER

Guntersdorf: „Tannenduft und Schmachtfetzen“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 20 Uhr.

Haugsdorf: Wintersonnwendfeuer, Hutberg, 16 Uhr.

Hollabrunn: Kinderflohmarkt im historischen Festsaal, Sparkassegasse 1, 1. Stock, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, von 15 bis 17 Uhr; Voranmeldung unter Tel. 0650/8608213.

Pulkau: „Querdurch – Die Show der Sinne“, im Stadtsaal, 16 und 20 Uhr.

Retz: Film in den Stadtlichtspielen, Hauptplatz 16, „Vor der Morgenröte“, ab 20 Uhr.

SO., 11. DEZEMBER

Maissau: Eisstockschießen im Ludwig-Macht-Sportzentrum, Krappgasse, ab 17 Uhr.

Pulkau: „Querdurch – Die Show der Sinne“, im Stadtsaal, ab 17 Uhr.

Ziersdorf: EU-XXL Kino, „8 Namen für die Liebe“, Spielfilm im Konzerthaus Weinviertel, ab 18.30 Uhr.

MO., 12. DEZEMBER

Hollabrunn: Sprechtag, Tierhaltungsberater, in der Bezirksbauernkammer, von 8 bis 12 Uhr.

Hollabrunn: Sprechtag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, in der Bezirksbauernkammer, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Pulkau: Kleinkindturnen in der NÖ Mittelschule, Retzer Weg 4, ab 17 Uhr.

DI., 13. DEZEMBER

Hollabrunn: Blutspendeaktion in der Rotkreuz-Bezirksstelle, in der Zeit von 12.30 bis 15 Uhr und in der Zeit von 16 bis 19 Uhr.

Do., 15.Dezember

Rafing: „Sandschwertlilie – Naturjuwele vor der Haustür“, im Dorfhaus, ab 19 Uhr.

Retz: Festsitzung des Gemeinderates im Rathaus, ab 19 Uhr.

Sitzendorf: Jahrmarkt am Hauptplatz, vormittags.

FR., 16. DEZEMBER

Hollabrunn: Rechtssprechtag in der Bezirksbauernkammer, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und in der Zeit von 13 bis 14 Uhr.