Do., 15.Dezember

Rafing: Sandschwertlilie – Naturjuwele vor der Haustür, im Dorfhaus, ab 19 Uhr.

Retz: Festsitzung des Gemeinderates im Rathaus, ab 19 Uhr.

Sitzendorf: Jahrmarkt am Hauptplatz, am Vormittag.

FR., 16. DEZEMBER

Hollabrunn: Rechtssprechtag in der Bezirksbauernkammer, in der Zeit von 9 bis 12 Uhr und in der Zeit von 13 bis 14 Uhr.

Hollabrunn: Film, „Birnenkuchen mit Lavendel“ in der Alten Hofmühle, Mühlenring 2, ab 19.30 Uhr.

Hollabrunn: Pubquiz im Bierbeisl, Lothringerplatz 8, ab 20 Uhr.

Kleinhöflein: Seniorentreffen im Dorfhaus, Beginn: 14 Uhr.

SA., 17. DEZEMBER

Guntersdorf: Kindertheater, „Kluppe Wäschekind“, im Theater Westliches Weinviertel, ab 15 Uhr.

Hollabrunn: Konzert „Jule & Band“ – live im Bierbeisl, ab 20 Uhr.

Pillersdorf: Kellergassenführung in der Öhlberg-Kellergasse, ab 15 Uhr; Anmeldung Tel. 0650/86 08 213.

SO., 18. DEZEMBER

Hollabrunn: 5 Uhr Tee mit Dolce Vita im Stadtsaal, ab 17 Uhr.

Hollabrunn: Segen und Heil für das Leben unserer Kinder, in der Kapelle des Landesklinikums, Robert Löfflerstraße 20, ab 17 Uhr.

MO., 19. DEZEMBER

Hollabrunn: Sprechtag der Sozialversicherungsanstalt der Bauern, in der Bezirksbauernkammer, von 8 bis 12 Uhr und von 13 bis 15 Uhr.

Pulkau: Kleinkindturnen in der NÖ Mittelschule, Retzer Weg 4, ab 17 Uhr.

DI., 20. DEZEMBER

Hollabrunn: Selbsthilfegruppe für seelische Gesundheit mit Helga Artner, in der Tagesklinik im Landesklinikum, ab 18.30 Uhr.

Pulkau: Muki-Treffen im Pfarrsaal, Schottengasse 7, ab 15.30 Uhr.

MI., 21. DEZEMBER

Zellerndorf: Sammlerstammtisch, „2.000 Jahre Christentum“, Zellerndorf 174, 17 Uhr.