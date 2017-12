Alle Veranstaltungen im Bezirk Hollabrunn.

Neujahrskonzerte im Bezirk: Hollabrunn (l.) starten am 1.1. um 15 Uhr. Die Jugend-Deutschmeisterkapelle Ravelsbach (r.o.) spielt am 1.1. um 18 Uhr auf. Die Retzer Stadtkapelle (l.o.) ist am 5.1. um 19.30 Uhr und am 6. 1. um 15 Uhr zu erleben.Stadtkapelle

| NOEN, Stadtmusik, Jugend-Deutschmeisterkapelle,