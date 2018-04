An die Anfänge ihrer Begeisterung für Kunst kann sich Ursula Halmágyi, die eigentlich von allen nur liebevoll „Uschi“ genannt wird, noch lebhaft erinnern. Der Krieg hatte die Familie nicht freiwillig ins deutsche Schwabenland verschlagen. In dieser ländlich-bescheidenen Umgebung aufwachsend zeichnete sie „viel und still vor mich hin. Sozusagen als Verschönerung und Abkehr vom Alltag“.

Bestärkt und beeinflusst durch einen engagierten Lehrer am Gymnasium in Würzburg, kam für sie nur ein Kunststudium infrage. Da ihre künstlerische Leidenschaft zu diesem Zeitpunkt ganz dem Schweizer Grafiker und Illustrator Herbert Leupin gehörte, strebte sie an die Kunstgewerbeschule in Zürich.

„Das ist nicht nur Teil meines Lebens, das ist mein Leben“

Die Eltern, die ihr Engagement unterstützten, legten da aber doch ein Veto ein und als Kompromiss einigte sich der Familienrat auf die Akademie der bildenden Künste in Wien. Dort wurde Max Melcher für ihre weitere künstlerische Entwicklung prägend.

Wenn man Halmágyi fragt, was im Kern ihr Interesse an der Kunst ist, antwortet sie: „Ich bin neugierig nach Stimmungen, Menschen, Geschichte, Kulturen und Ländern und will das Erlebte, Durchlebte, Erfahrene, Gesehene, Gefühlte zum Ausdruck bringen und festhalten.“

Ihre Arbeitsweise beschreibt die Hollabrunnerin mit „in die Fläche projiziert durch mein erlerntes Handwerkszeug“. Während ihrer „Sammelphasen“ arbeitet sie zwar nicht täglich künstlerisch, aber: „Ich kann sagen, ich bin ein fleißiger Handwerker. Das ist nicht nur Teil meines Lebens, das ist mein Leben.“

Die Einzelausstellung in der grenzART, die am 27. April um 19.30 Uhr Vernissage feiern wird, kann auch als Reminiszenz an die Mitbegründerin und Obfrau der Galerie von 2006 bis 2009 verstanden werden. „Man hat es mir angeboten, ich hab‘ mich gefreut und angenommen.“

Ihr schönster Erfolg als angehende Künstlerin war im Jahr 1960, als in Wien ihr Studium begann. „Ich musste meine Kunstmappe am Hauptzollamt abholen, die mir aus der Schweiz nachgesandt wurde. Der Zolloberrevident war so beeindruckt von meinen Arbeiten, dass er mir spontan eine Tuschzeichnung für 200 Schilling abkaufte.“