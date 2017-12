„RhythMix“ ist ein Chor der besonderen Art, bestehend aus 35 Mitgliedern mit und ohne Behinderung. 1997 gegründet, treffen in diesem Rahmen jugendliche Musiker und singfreudige Christen aller Altersgruppen auf Bewohner der Caritas-Behinderteneinrichtungen der Region Weinviertel: Letztere spielen zum Beispiel Percussion. Chorleiterinnen sind Renate Trauner und Renate Weiß.

„Die Freude an der Musik hat Menschen mit und ohne Behinderung zusammengeführt und auch zusammengeschweißt“, ist Weiß überzeugt. „Unser Repertoire an unterschiedlichen Liedern hat sich in diesen 20 Jahren vergrößert. Einmal im Monat übernehmen wir bei der Sonntagsmesse in der Stadtpfarrkirche die musikalische Gestaltung.“

Chormitglieder helfen sich gegenseitig

Der inklusive Chor erhält regelmäßig Einladungen zu Firmungen, Eröffnungen oder anderen Anlässen. Die gute Gemeinschaft drücke sich im fürsorglichen Miteinander aus. „So unterstützt der eine jenen, der sich beim Gehen schwertut. Der andere tröstet diejenige, die bei einem Lied durch ihre Erinnerungen traurig ist“, schildert die Retzerin.

Sie freut sich sehr, dass seit einiger Zeit zwei Flüchtlinge bei unseren Proben am Freitag mit großem Eifer dabei sind. Die jungen Männer lernen singend die Sprache und ihre Unterstützung derer, die sich beim Gehen schwertun, sei eine große Hilfe bei den Auftritten. Die Liedauswahl treffen die Chorleiterinnen gemeinsam. Wichtig ist beiden, dass sowohl Sänger als auch Percussion-Spieler mitwirken können.

„So unterstützt der eine jenen, der sich beim Gehen schwertut. Der andere tröstet diejenige, die bei einem Lied traurig ist.“Renate Weiß

Weiß war in den Jahren 2007 bis 2012 Pfarrgemeinderätin und ist seit 2004 als ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Katholischen Jungschar tätig. Als Gruppenleiterin verbringt sie in der Pfarre Retz viel Zeit mit Kindern im Alter von 8 bis 14 Jahren. Sie ist auch Mitorganisatorin des alljährlichen Jungschar-Lagers: Dafür muss sie sich Urlaub nehmen.

Die überzeugte Katholikin ist in der Pfarrgemeinde zudem Kantorin und gemeinsam mit Theresa Lechner für die Liedplanerstellung aller Gottesdienste in der Stadtpfarrkirche verantwortlich. Bei ihrer ehrenamtlichen Mitarbeit im Verein und Chor „RhythMix“ als stellvertretende Obfrau kann die Angestellte auch gleich ihre großen Leidenschaften ausleben: das Spielen der Gitarre und das Singen. Beides erlernte sie in der Retzer Musikschule.

Ihre Fähigkeiten sind im Choralltag gefragt: So begleitet sie alle Lieder mit der Gitarre, singt Sopran, eine Oberstimme oder solo. Sie ist zudem für das Zusammenspiel der Instrumentalisten verantwortlich. „Meine Freizeit ist geprägt von Musik und Gesang. Mir sind Gerechtigkeit und praktizierende Nächstenliebe ein Herzensanliegen“, sagt Weiß, die verheiratet ist und zwei Kinder hat.