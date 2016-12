VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider präsentierte dem Gemeinderat vergangene Woche einen ausgeglichenen Voranschlag mit Einnahmen und Ausgaben im ordentlichen Haushalt von 26,2 Millionen Euro. Der außerordentliche Haushalt umfasst Vorhaben in Höhe von 7,33 Millionen Euro.

Steigende Sozialausgaben und Krankenhauskosten

Tiefschürfende Kritik an seinem Budget 2017 hielt sich in Grenzen: VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider. Foto: VP | VP

Die wesentlichen Ausgaben im ordentlichen Haushalt umfassen die Instandhaltung von Kanal und Kläranlage, die Wasserversorgung, den Hochwasserschutz, den Straßenbau, die Freizeiteinrichtungen, die Straßenbeleuchtung, die Verlustabdeckung des Studentenheims (172.200 Euro) sowie die Feuerwehrfahrzeuge für Hollabrunn und Kleinkadolz. Im außerordentlichen Haushalt machen der Kanal und die Kindergärten die größten Brocken aus.

Der mittelfristige Finanzplan bis 2021 zeigt steigende Sozialausgaben und Krankenhauskosten bei ebenfalls steigenden Ertragsanteilen. Schneider betonte außerdem, dass die Sozialleistungen der Gemeinde mit einem Nettoaufwand von mehr als neun Millionen Euro fast 35 Prozent des gesamten Budgets ausmachen. Der Gesamtschuldenstand der Gemeinde erhöhte sich erstmals nach vielen Jahren wieder – auf knapp über 30 Millionen Euro.

Scharinger-Antrag für Jugendtreff-Schließung

Und was meinte die Opposition zum Finanzplan, der am Ende „traditionell“ nur mit ÖVP-Stimmen abgesegnet wurde?

Bürgerliste-Stadtrat Wolfgang Scharinger wühlte zunächst in der Vergangenheit, erinnerte an die öffentlich gemachten Pläne, ein Hallenbad, ein Parkdeck, ein Kino oder eine Bahnunterführung zu errichten. Doch das alles gebe es noch immer nicht.

„Ich weiß nicht, wer da den Populismus mehr strapaziert“, so Scharinger. Er sei außerdem überzeugt, dass die ÖVP wisse, dass der Jugendtreff in der Weisleinstraße gescheitert sei. „Sie bekennt sich aber nicht dazu, weil es eine Blamage wäre.“

Scharinger stellte den Antrag, den Jugendtreff sofort zu schließen. Zudem sei das Einser-Haus in der Sparkassegasse „ein Desaster“. In der Fußgängerzone seien meistens mehr Autos als Fußgänger. Die gemeindeeigene Werbeagentur verursache ein Minus von 3.500 Euro. Die Fremdenverkehrsförderung bringe keinen positiven Rücklauf.

VP-Riepl: „Jugendliche werden Probleme los“

FPÖ und Liste Scharinger stimmten für die Schließung des Jugendtreffs, die SPÖ und die Grünen enthielten sich.

SPÖ-Gemeinderat Josef Frank verwies in seinem Kommentar zum Budget auf die 140.000 Euro, die man jährlich für das missglückte Zinsmanagement leisten müsse und trauerte den Projekten nach, die man mit dem Geld realisieren könnte. Ebenso appellierte er, dass es doch schön wäre, ein Vorreiter darin zu sein, was das Angebot für die Jugend und Jungfamilien betrifft.

VP-Stadtrat Karl Riepl („Woiferl, warst du einmal dort?“) brach indes eine Lanze für den Jugendtreff, der mehr als 3.000 dokumentierte Kontakte aufzuweisen habe. In 160 Einzelgesprächen haben Jugendliche ihre Probleme loswerden können, so Riepl: „Das Geld, das wir dafür ausgeben, wäre es mir auch für nur einen Jugendlichen wert.“

„Information darf auch etwas wert sein“

FPÖ-Stadtparteiobmann Johann Mareiner schoss sich auf die Gemeindezeitung „Blickpunkt“ ein, die Ausgaben von 18.000 Euro bei Einnahmen von nur 6.800 Euro verzeichnet. „Das ist ein Wahnsinn. Das gehört propagiert.“ Auch hier sei die ÖVP sehr verschlossen für Neues, ergänzte Christian Lausch (FPÖ), der den Jugendtreff ebenfalls als sehr teures Objekt bezeichnete und die VP bat: „Redet’s nicht von Zusammenarbeit, sagt’s, wie es ist.“

Innovation geht auch Grünen-Gemeinderat Peter Loy „sehr stark“ ab. Er sei gespannt auf die Kostenwahrheit im März und stellte auch infrage, ob nicht auch bei der Betreuung der Grünflächen (Rabatte) gespart werden könnte.

„Information darf auch etwas wert sein“, konterte VP-Finanzstadtrat Kornelius Schneider die Kritik am Gemeindeblatt. Kritik an der Wirtschaftsförderung fand er ebenfalls fehl am Platz: „Es war ein einheitlicher Beschluss, dass die HoMaG (Hollabrunn Marketing GmbH) ein gutes Instrument ist, das wir weiterentwickeln sollen.“