Die Seminarbäuerinnen gelten zurecht als Botschafterinnen des guten Geschmacks, sagt Theresia Meier, Vizepräsidentin der NÖ Landwirtschaftskammer. Das Prädikat „Selbstgemacht“ gewinne immer mehr an Bedeutung. „Damit liegen unsere Seminarbäuerinnen im Trend der Zeit.“ In Kochkursen, bei Messen oder im Supermarkt werden Konsumenten auf professionelle Weise über die Vorzüge der regionalen Produkte informiert und bekommen authentischen Einblick in die Landwirtschaft.

178 aktive Mitglieder sind mittlerweile im Land auf Mission, darunter zwei Männer. „Bei uns spürt man das Herz und die Leidenschaft hinter unseren Produkten und hinter unserer Arbeit. Wir wollen Lust machen darauf, was wir können und was wir machen“, erklärt Elisabeth Lust-Sauberer. Für die „Elitetruppe“ seien eigene Hoftafeln entworfen worden. „Wir Seminarbäuerinnen stehen für Gemütlichkeit und das Gespür für das Schöne. Genau das soll man schon von weitem an unserem Hoftor erkennen“, so die Schalladorferin.

Aktuell wird mit dem neuen Kochbuch „Aufgespürt.Aufgegabelt.Aufgeschrieben.“ die Werbetrommel für die Branche gerührt. 85 saisonale Rezepte für jede Jahreszeit, 15 fast vergessene Bräuche, geheimes Küchenwissen und unzählige Tipps sind darin zu finden. Über 50 Seminarbäuerinnen haben dafür ihre „Rezepte-Schatzkammer“ geöffnet. Erhältlich ist das Werk unter 05-0259-26200 oder per E-Mail an argesk@lk-noe.at.