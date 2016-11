Die anstehende Bundespräsidentenwahl lockte am Montag sogar ein Team des ORF-Magazins „Report“ (TV-Beitrag am Dienstag) an die Bezirkshauptmannschaft Hollabrunn. Grund, ein schlechtes Gewissen zu haben, sei das freilich keiner, betont BH-Chef Stefan Grusch. Schließlich ist auch vom Verfassungsgerichtshof bestätigt worden, dass in Hollabrunn im ersten Wahlgang alles mit rechten Dingen zugegangen ist.

Noch fünf Schulungstermine diese Woche

In dieser Woche werden von der Bezirkswahlbehörde noch fünf Schulungstermine mit entsprechenden Unterlagen für alle Mitglieder und Ersatzmitglieder angeboten. Am vergangenen Freitag war Bürgermeisterkonferenz, wo die Wahl ebenfalls eingehend beleuchtet und besprochen worden sei, so Grusch. Seitens der Landeswahlbehörde hatte es bereits vor dem verschobenen zweiten Stichwahltermin im September eine große Schulung im Innenministerium gegeben.

Als Leiter der Bezirkswahlbehörde hat Grusch neben den Juristen Michael Biedermann und Barbara Salzer mit Carola Neunteufl nun eine dritte Stellvertreterin, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein.

„Sind sehr gut vorbereitet, auch auf den Montag“,

Nervosität herrsche jedenfalls nicht. „Wir sind sehr gut vorbereitet, auch auf den Montag“, betont der BH-Chef, der mit etwas weniger Briefwahlkarten als zuletzt rechnet. Damals waren es 4.500 im Bezirk. Alle seien sehr dahinter, die Wahl korrekt und nach den Buchstaben des Gesetzes über die Bühne zu bringen.

Um darlegen zu können, welchen Aufwand eine derartige Wahl tatsächlich mit sich bringt, hat die Bezirkshauptmannschaft nun außerdem erhoben, wie viele Personen aktiv in den Urnengang eingebunden sind – vom Ersatzmitglied und Zeugen im kleinsten Sprengel bis zum Leiter der Bezirkswahlbehörde. Ergebnis.

Es sind 1.900 Personen, die mithelfen und die das Fundament für die Demokratie darstellen, betont Grusch: „Die Leute machen das ehrenamtlich und setzen sich, wenn sie etwas falsch machen, der Gefahr des Amtsmissbrauchs aus. Das kann man gar nicht hoch genug anrechnen.“