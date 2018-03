Wie vermutet, dürfte es sich bei der Bluttat in Waitzendorf um eine Beziehungstat gehandelt haben. In einer Pressekonferenz gab Oberstleutnant Michael Renghofer vom Landeskriminalamt Niederösterreich am Nachmittag bekannt, dass der Scheidungswunsch der 48-jährigen Frau das Motiv gewesen sein dürfte. Vor fünf Jahren soll das in der Gemeinde sehr bekannt Paar bereits einmal getrennt gewesen sein.

Der 55-jährige Ehemann habe gegen 8.30 Uhr die Rettung verständigt und sich danach gestellt. Die Tatwaffe habe sich im Haus befunden. Nähere Einzelheiten seien aufgrund der laufenden Einvernahme durch die Ermittler noch nicht bekannt.

