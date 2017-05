Es war ein Paukenschlag am Freitagabend ( NÖN.at berichtete exklusiv ): Der ATSV Hollabrunn verkündete offiziell, dass die Stadtgemeinde die am 5. Juli 2016 geschlossene Vereinbarung rund um die Nutzung des Stadions in der Aumühlgasse per Anwaltsschreiben mit sofortiger Wirkung gekündigt hatte.

Es sei ein Keulenschlag wie aus dem Nichts gewesen, nachdem alles super gelaufen sei und man nach monatelangen Verhandlungen eine Lösung für die nächsten 20 Jahre gefunden hatte, erklärte ATSV-Sprecher Harald Gehbauer.

Massiv gestörtes Vertrauensverhältnis?

Sportstadtrat Kornelius Schneider sprach in einer ersten Erklärung von einem massiv gestörten Vertrauensverhältnis. Am Dienstag präzisierte er im NÖN-Gespräch, dass am Waldsportplatz bei der Wasserleitung zum Kantinengebäude ein „Abzweiger“ entdeckt worden sei – ohne Wasseruhr.

Den Schaden, der der Gemeinde dadurch entstanden sei, beziffert Schneider mit einem mittleren vierstelligen Betrag – jährlich. Wie lange diese Situation schon vorherrscht, ist fraglich. Es sei jedoch davon auszugehen, dass die Gemeinde hier wissentlich geschädigt wurde.

„Aus unserer Sicht muss für die Kündigung ein Gemeinderatsbeschluss vorliegen“, erklärte Gehbauer gegenüber der NÖN am Dienstag. Anwalt Stefan Kauer kümmert sich um die Angelegenheiten des ATSV, der Meldung beim NÖ-Fußballverband erstattete, dass der weitere Spielbetrieb in Hollabrunn nicht gesichert sei. Das wiederum stellt Schneider in Abrede. Schließlich gebe es einen aufrechten Pachtvertrag am Waldsportplatz, der nach Stand der Dinge bis 31.12.2017 läuft.

„Reden geht immer vor streiten“

Zum vermeintlich illegalen Wasserbezug konnte Gehringer nichts sagen. „Wir haben alle Rechnungen bezahlt. Ich hoffe, dass alles wieder auf ein normales Niveau runterkommt.“ Er sei guter Dinge, dass sich alles in Wohlgefallen auflöst. „Reden geht immer vor streiten“, sieht auch Schneider keinen Grund, sich nicht wieder an einen Tisch zusammenzusetzen. „Ich bin nicht nachtragend.“

Die Reaktion des Vereins („Wir stehen vor dem Nichts.“) sei aber „fast schon ein Schuldeingeständnis.“ Die Gemeinde habe den Schritt jedenfalls nicht gesetzt, um „finanziell nachzuschärfen“, betont der Sportstadtrat, der auch für die Finanzen der Gemeinde zuständig ist.

Dem ATSV wurde eine Frist bis 3. Mai eingeräumt, eine schriftliche Stellungnahme abzugeben, was der Verein auch tat. Bei NÖN-Redaktionsschluss wusste Schneider über den Inhalt ebenso noch nicht Bescheid, wie Bürgermeister Erwin Bernreiter, der nur betonte: „Wir suchen immer das Gespräch. Ich bin für alle da und es geht hier nicht um persönliche Befindlichkeiten.“

Die Opposition schoss freilich scharf. „Wenn Bürgermeister und Sportstadtrat einen Traditionsverein und über 100 Kinder via Anwaltsschreiben auf die Straße setzen, muss dazu nicht mehr viel erklärt werden“, prangerte FPÖ-Gemeinderat Christian Lausch den Stil an und verteilte eine „Rote Karte“: „Solche Politiker braucht unsere Stadt nicht.“ Die Optik sei schief, die Angelegenheit könne zum rechtlichen Bumerang für die Bernreiter-ÖVP werden, so Lausch.

Dechant ortet „Revanchefoul“ der ÖVP

Wolfgang Scharinger betont, als zuständiger Stadtrat nie eingebunden gewesen zu sein. Der finanzielle Schaden sei bereits durch den Vertrag entstanden, der von Schneider schlecht verhandelt worden sei. „Deshalb haben wir nicht mitgestimmt.“ Der Sportstadtrat versuche nun, die Notbremse zu ziehen. „Ich bin neugierig, wie lange der Bürgermeister da noch zuschaut.“

Von einer fadenscheinigen Begründung sprach auch SPÖ-Klubobmann Alexander Eckhardt, während SPÖ-Stadtparteiobmann Friedrich Dechant den Umgang von Sportstadtrat Kornelius Schneider mit Ehrenamtlichen und Freiwilligen in den Vereinen kritisiert. Er wirft der ÖVP vor, hier ein „Revanchefoul“ an der Opposition wegen des Bauland-Projektstopps am Waldsportplatz zu begehen. Es gehe um persönliche Befindlichkeiten von Stadtrat Schneider, meint Dechant.

„Ich habe bereits geahnt, dass die Streitigkeiten rund um das Platzbenützungsrecht im Hollabrunner Stadion kein gutes Ende nehmen“, erklärt Eckhardt und bietet sich an, dem Sportstadtrat beizustehen und das Sportressort unentgeltlich zu übernehmen – „damit der Hollabrunner Fußball nicht ganz zerstört wird“.

Auch Georg Ecker vor den Grünen vermutet, dass hier von der ÖVP agiert wird, weil schlecht verhandelt wurde. „Wir fordern die ÖVP auf, die Kündigung zurückzuziehen und an den Verhandlungstisch zurückzukehren.“