Mit vier neuen Betrieben ist nun pünktlich vor dem Jahreswechsel der handliche Heurigenkalender der Weinstraße Weinviertel West erschienen. Obfrau Tanja Dworzak freut sich über die Broschüre mit den besten Adressen für eine herzhafte Jause mit Freunden oder eine gemütliche Feier im Kreise der Familie.

Per Mail oder telefonisch bestellbar

Einer der neuen Betriebe ist der Buschenschank der Familie Klinger in der Kellergasse Etzmannsdorf mit traumhaftem Ausblick ins Schmidatal. In der Kellergasse Roseldorf liegt der Buschenschank Zöchmeister, wo die Jungen das Ruder übernommen haben: Doris und Karl Hötzer gehen mit Elan ans Werk.

„Besonders freut es uns, dass der Amethystheurige in Maissau nun doch weitergeführt wird“, so Dworzak. Mit Michael Pamperl und Bernd Lembacher haben zwei ambitionierte junge Männer den Betrieb übernommen. Der Buschenschank Lohrkeller in Frauendorf hat ebenso den Besitzer gewechselt und wird nun von Helen und Günther Eberhart geführt.

Die elf gemütlichen Weingasthöfe der Weinstraße sind das ganze Jahr für ihre Gäste da. In den gut sortierten Vinotheken und in der Weinbar im Weinquartier Retz, ist man bei der Suche nach einem passenden Wein behilflich. Für Übernachtungen stehen 36 Beherbergungsbetriebe zur Auswahl.

Zu bestellen ist der Heurigenkalender 2017 unter 02942-2202-32 oder per E-Mail an office@weinstrasse.co.at.