Der Weinviertler Ideenpool dient als Themenbörse, um neue Ideen anzustoßen oder bestehende Ideen weiterzuentwickeln und sich mit Gleichgesinnten auszutauschen. „Den Ideen sollen keine Grenzen gesetzt werden. Lediglich die Themengebiete Bildung, Kultur, Landwirtschaft, Lebensqualität, Tourismus, Umwelt und Wirtschaft wurden ausgewählt“, erklärt Renate Mihle, Geschäftsführerin der Leader-Region Weinviertel-Manhartsberg.

Auf www.weinviertler-ideenpool.at gibt es genauso für engagierte Erwachsene die Möglichkeit, ihre Themen oder Ideen einzutragen und damit Meinungen oder Mitstreiter zu finden. Ziel ist die Vernetzung im realen Leben, sodass die Ideen tatsächlich umgesetzt werden können.

"Es sollen Impulse für die Region geschaffen werden"

Mit den Partner der Leader-Region aus Wirtschaft, Landwirtschaft, Tourismus, Umwelt und Bildung werden dann die interessantesten Ideen ausgesucht und in der Praxis umgesetzt. Unter anderem bereits gepostet: Nahversorgung, Kinderbetreuung an Einkaufstagen, gemeinsames Garteln in Hollabrunn, vergessene regionale Produkte …

„Es sollen Impulse für die Region geschaffen und die Bevölkerung aktiv in die Diskussion eingebunden werden“, betont Mihle. Denn niemand kenne die Region besser als die Leute, die hier leben. Nach dem Motto „Mitmachen und nicht nur zuschauen!“ sind alle aufgefordert, darüber nachzudenken, wie die Region noch ein Stück weit lebenswerter gestaltet werden kann.

