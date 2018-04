Dagmar Kliegl hat ihr Ziel bewusst gewählt: Sie wollte nach ihrem Aufenthalt auf den Philippinen nach Indien, um den ganz armen Menschen mit medizinischem Wissen helfen zu können. Die gebürtige Retzerin ist Teil des gemeinnützigen Vereins „Austrian Doctors“.

Sechs Wochen war sie bis zum 17. März in Haora (englisch: Howrah). Die Stadt liegt in der Nähe von Kalkutta, der Hauptstadt des indischen Bundesstaates Westbengalen. Wohl fühlte sie sich bis zum Schluss nicht unbedingt. Die 35-jährige Ärztin stellte aber ihre persönliche Befindlichkeit hintan: „Die Menschen hier brauchen deine Hilfe“, dachte sie sich.

Viele Eindrücke prasselten auf sie nieder und bald wird im Interview klar: Manches gesundheitliche Problem ist mit der kulturellen Identität verbunden.

NÖN: Warum Kalkutta?

Dagmar Kliegl: Ich war 2015 auf den Philippinen, mit den Austrian Doctors. Das hat mir sehr gut gefallen, aber meine erste Wahl war Indien oder Afrika. Die Philippinen haben nicht so sehr den Charakter eines armen Landes. In Kalkutta sind wirklich die ärmsten Menschen. Ich war noch nie in Indien und wollte der Kultur näherkommen, auch weil ich Yoga unterrichte.

Was ist Ihre Motivation?

Das ist nicht so leicht zu beantworten. Einerseits ruft man sich in Erinnerung, dass die Bedingungen nicht überall so wie bei uns sind. Im Prinzip möchte ich aber Menschen helfen. Das kann ich in Indien auf einer ganz anderen Ebene.

In Himmel gehobene Ärzte und viel Dreck

Wie war der erste Tag?

Ich bin Samstagfrüh angekommen und hatte das Wochenende zum Akklimatisieren und um den Jetlag zu überwinden. Bei der Fahrt nach Howrah sind mir der Dreck und die Umweltverschmutzung ins Auge gestochen. Die Luftfeuchtigkeit war noch nicht so arg, aber es war immer diesig. Immer atmet man Abgase ein. Der Staub auf den Straßen war dann auch auf den Arbeitsflächen und Tischen. Die Häuser und Fenster sind nicht so dicht wie bei uns.

Wie kann man bei diesen hygienischen Bedingungen arbeiten?

Man muss sich natürlich anpassen und dann wischt man schon einmal den Tisch ab. Die Menschen dort leben sehr bodennah. Das meine ich auch wortwörtlich: Da robbt man am Boden dahin, wenn es keine andere Möglichkeit gibt. Die Menschen leben auf einem Drecklevel, den man sich bei uns nicht vorstellen kann.

Bei uns sagt eine Mutter zu ihrem Kind: Nimm das nicht in den Mund. In Indien tut man das nicht. Da fragt man sich, wie man überleben kann, aber ich glaube, sie haben ein ganz anderes Immunsystem.

Wie viele Patienten mussten Sie pro Tag behandeln?

80 bis 100. Die Menschen kamen zeitig in der Früh von weit her und bildeten drei Reihen: Männer, Frauen, Kinder. Dann werden Stempel verteilt: Jeder, der einen Stempel hat, wird behandelt. Das verhindert, dass sich Menschen für jemand anderen anstellen. Bei Notfällen wird ganz plakativ ein Käppchen auf den Patienten gesetzt.

Kann jeder behandelt werden?

Nicht immer. Ich kann mich für die sechs Wochen in die Arbeit hineinsteigern; für die Mitarbeiter, die immer dort sind, geht das nicht. Sie brauchen Zeit für sich. Aber wir schauen immer wieder durch die Gruppen, ob ein schwer kranker Patient übersehen wurde. Manche setzen sich so sehr in Szene, dass man sich denkt: Der hat wirklich etwas Schlimmes. Andere machen das nicht und kommen dann zu kurz. Man muss aufpassen.

Menschenmenge vor der Ambulanz in Kalkutta. | Claudia Adolphs

Waren die Ärmsten der Armen bei Ihnen?

Die Ärmsten der Armen sind diejenigen, die auf der Straße leben und schlafen und die wie bei uns keinen Arzt aufsuchen; um sie kümmern sich andere. Bei mir waren die Armen, die, sobald sie mobil sind, kommen – mit dem Bus oder Tuk-Tuk. Sie durchlaufen ein „social screening“: Man überprüft, ob sie wirklich bedürftig sind. Sonst könnte jeder zu uns kommen, denn manche wollen eine Zweitmeinung von einem europäischen Arzt einholen. Wenn jemand mit dem Taxi kommt, kann das schon ein Zeichen sein, dass er nicht zu uns gehört.

Haben die europäischen Ärzte einen anderen Stellenwert?

Ein bisschen schon. Das hängt mit der Kolonialzeit zusammen. Ich persönlich mag es nicht, wenn ich wegen meiner Hautfarbe angehimmelt werde.

Stimmt es, dass in Indien die staatlichen Krankenhäuser in einem schlechten Zustand und private teuer sind?

In den sechs Wochen habe ich keinen umfassenden Blick gewinnen können, aber es gibt ganz klar eine Klassenmedizin. Die staatlichen Krankenhäuser sind überfüllt. Diejenigen, die nicht mehr aufgenommen werden können, sind diejenigen, die wir ansprechen.

Wie wichtig ist es, mit lokalen Mitarbeitern zu kooperieren?

Das ist das Um und Auf. Eine Arbeit wäre sonst schwierig; so ist man auf Übersetzer angewiesen, weil in dieser Region kaum Englisch gesprochen wird. Sie verstehen außerdem den kulturellen Hintergrund und sind ein Bindeglied zu uns. Sie sind Vollblut-geschult und kennen sich besser mit den Organisationsstrukturen aus. Sie machen auf bestimmte Dinge aufmerksam.

Im ärztlichen Tun ist es verlockend, dass, wenn man weiß, wie der Patient behandelt werden muss, man das beste Medikament verschreibt. Aber man muss auch aufzeigen, dass Pilzerkrankungen entstehen, weil die Menschen sich mit der Kleidung waschen und die Kleider am Leib trocknen lassen. Das ist dort nicht nur eine Modeerscheinung, sondern kulturell bedingt.

Wie schwierig ist die Aufklärungsarbeit? Wird dieses Wissen von den Menschen angenommen?

Man darf nicht vergessen, dass die Menschen hierbei mit einem Konflikt konfrontiert sind. Man muss ihnen mit Vorsicht und Respekt begegnen. Wichtig ist, dass man gemeinsam eine Lösung sucht. Es reicht nicht, zu sagen: Sie müssen beim Waschen die Kleidung ausziehen. Man muss behutsam und subtil vorgehen; schauen, wo sie stehen und wo man sie abholen kann. Ansonsten machen sie gleich die Ohren zu.

Sie haben auf Facebook gepostet, dass Nacktheit ein großes Tabu in Indien ist. Ist eine ordentliche Behandlung möglich?

In unserer Ambulanz waren keine abgeschlossenen Räume und keine Türen, die man zumachen kann. Die wartenden Menschen haben dann schon, wenn sie ungeduldig waren, den Vorhang weggeschoben, obwohl sogar ein Mitarbeiter draußen sitzt und auf die Privatsphäre achtet. Das war also ein ständiges Thema.

Grundsätzlich wird das System verfolgt, dass Frauen von Frauen und Männer von Männern behandelt werden. In unserem Fall waren andere Kriterien ausschlaggebend, sodass die behandelnden Ärzte weiblich waren. Wenn ein Problem entstand, haben wir angeboten, an einem Tag wiederzukommen, wenn ein Mann dabei ist.

Mit welchen Krankheiten waren Sie vorwiegend konfrontiert?

Infektionskrankheiten, aber auch Diabetes, Hypertonie, chronische Lungenkrankheiten. In Indien sitzt man direkt vor dem offenen Feuer, in einem Raum, der keine zehn Quadratmeter groß ist, eher fünf. Wir behandelten viele Schwangere, vergaben Impfungen an Kinder.

Waren genügend Medikamente vorhanden?

Im Vergleich zu uns ist die Bandbreite sehr reduziert. Viele Ärzte sind dann frustriert, aber das ist auch die Besonderheit des Projekts, dass man mit den vorhandenen Gegebenheiten arbeiten muss.

Der Inhalt einer Medikamentenbox ist so gewählt, das man viele Menschen behandeln kann; immerhin ist das auch ein Kostenpunkt. Viele sollen behandelt werden, nicht wenige Einzelne. Manche Ärzte gehe dazu über, selber Medikamente mitzunehmen, aber man muss aufpassen, dass man nicht die Erwartungshaltung zu hoch hinaufschraubt.

Ist ein Patient besonders in Erinnerung geblieben?

Medizinisch gesehen waren nicht so viele arge Fälle darunter. Ich kann mich an eine Fußverletzung eines Mannes erinnern: Das hat widergespiegelt, wie groß die Hoffnung war, dass wir doch noch helfen können, obwohl wir überhaupt nicht darauf ausgerichtet sind.

Viele soziale Härtefälle waren dabei, zum Beispiel eine Frau mit einem ganz hohen Blutdruck. Ihr Mann war verstorben und die Ehefrau ihres Sohnes hat diesen verlassen, weil er sie misshandelt hatte. Er trinkt Alkohol und prügelt seine Mutter. Solche Geschichten kennt man bei uns nicht; sie stehen in der Zeitung und man kennt die Leute nicht.

Junge Schwangere waren bei uns, die wir dann auf eigens für sie ausgerichtete Einrichtungen verwiesen haben. In Indien ist es verpönt, unverheiratet schwanger zu werden. Das ist nicht-existent. Die Frauen bleiben allein mit ihren Problemen.

Das hat mich teilweise sehr beschäftigt, gerade am Anfang.

Hatten Sie die Möglichkeit, in die Kultur einzutauchen und das Volk näher kennenzulernen?

Das war schwierig, auch weil nur ganz wenige Englisch können. Ausflüge haben sich an den Wochenenden angeboten, auch mit den Kollegen. Man kann sich mit ihnen austauschen, das ist total hilfreich.

Wir waren zum Beispiel im bangladeschísch-indischen Nationalpark Sundarbans, wo der größte Mangrovenwald ist; dort waren zu 50 Prozent Ausländer und zu 50 Prozent Inder, aber eine ganz andere Schicht. Ich habe mich mit ihnen unterhalten, aber sobald sie hörten, dass ich Ärztin bin, war’s vorbei mit dem normalen Gespräch, weil sie dich so sehr angehimmelt haben.

Werden Sie Kalkutta noch einmal aufsuchen?

Das ist eine gute Frage. Ich werde, glaube ich, nicht mehr hinfahren. Mein Aufenthalt war oft von einem unguten Gefühl getragen, ein Unwohlsein, auch weil ich eine Frau bin. Sobald es dunkel war, hat man nur Männer auf den Straßen gesehen, und man fragt sich, warum das so ist. Bei manchen Blicken habe ich mir gedacht: Sei vorsichtig. Provozier nichts.

Aber im Nachhinein betrachtet und nach den vielen Gesprächen, die ich jetzt führe, denke ich mir: Vielleicht habe ich’s nicht mit anderen Augen sehen können, weil so viele Eindrücke auf mich eingeprasselt sind. Ich habe das Gefühl, dass ich’s noch nicht so ganz verstehe. Aber es gibt noch andere Projekte.

Welche kommen infrage?

Nairobi, Kenia. Ich würde dann meine Runde Philippinen- Indien-Afrika vollenden können. Auf den Philippinen gibt’s noch andere Projekte, die mir gefallen würden.

Austrian Doctors hat den Anspruch, nicht nur medizinische Hilfe zu leisten, sondern auch das Personal zu schulen, mit dem Ziel, dass sich die Strukturen irgendwann einmal verselbstständigen können. In Indien war’s so, dass viele nicht lesen können; deswegen ist der Aufbau von Schulen eine starke Initiative. Ich glaube, Christian Gruber (Austrian Doctors-Mitgründer) hat einmal gesagt: Wir wollen auch Hilfe, die bleibt. Bildung hat eine große Nachhaltigkeit.