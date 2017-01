Vielfach als Raunzen angeprangert, habe doch jeder in der Region schon einmal „gefunden, dass …“ oder „sich geärgert über …“, so das Credo. Diese Meinungen und Ideen sollen fortan mit unterschiedlichen Maßnahmen aus der Bevölkerung gelockt und auf www.weinviertler-ideenpool.at gesammelt werden.

Dolores Wally hat bereits in ihrer Diplomarbeit an der TU Wien die Region Manhartsberg behandelt, verfügt und jahrelange Erfahrung in Journalismus und Marketing, insbesondere im Bereich der Start-ups. Für den Ideenpool hat sie nun großes Ziele: „Wenn meine Schwiegermutter ihre Idee beim Ideenpool gepostet hat, habe ich eine große Hürde geschafft!“