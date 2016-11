Reblaus Express: Rekord für die Nostalgiebahn .

Mit einem satten Plus an Fahrgästen von 11 Prozent darf sich der Reblaus Express über ein absolutes Rekordergebnis in der abgelaufenen Saison freuen. Das sei natürlich auch ein ganz wesentlicher touristischer Impuls für die gesamte Region, freut sich Verkehrslandesrat Karl Wilfing über die „zusätzliche Wertschöpfung“.