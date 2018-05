„Weinwandern in Pulkau“ wertet das Tourismusangebot mit eigenem Konzept weiter auf.

Wandern in Pulkau ohne Durst & Hunger .

Der Tourismusverein präsentierte beim „Pulkauer Weinfrühling“ am vorigen Donnerstag sein neuestes Projekt „Weinwandern“ vor dem Rathaus: Die Mitglieder arbeiteten dafür vier Wanderrouten in unterschiedlicher Länge und von leicht bis mittelschwer aus.

Motivation fürs Projekt: Heimatverbundenheit

Alle Strecken führen hinaus in die malerische Weinlandschaft rund um die Stadt. Das Besondere an der „Weinwanderung“: In Zusammenarbeit mit lokalen Gastronomie- und Nächtigungsbetrieben wurde ein tourismusfreundliches Konzept erarbeitet, sodass den Gästen auf Wunsch eine kleine Verköstigung während ihrer Wanderung geboten werden kann. Gastronomen deponieren dafür entlang des erwählten Weges Lunchpakete auf fixen Rastpunkten. Eigens dafür vorgesehene Holzkisten sorgen für die richtige Lagerung der Lebensmittel.

Die Teilnehmer finden zudem auf den Strecken große Tafeln, auf denen, mit Illustrationen von Otto Schön geschmückt, selten gewordene Mundartbegriffe zum Thema Wein erklärt werden.

„Wir wollen mit diesen Tafeln die Mundartbegriffe in Erinnerung rufen und am Leben halten“, erklärt Obmann Ernst Kellner, der sich bei allen für die gute Zusammenarbeit bedankte. Heinz Schuch ergänzte, dass zu den Beschilderungen auch 200 Wegweiser gehören. Bürgermeister Manfred Marihart hob die freiwillige Arbeit hervor, ohne die ein solches Projekt nur schwer zu bewältigen wäre. „Sie machen’s, weil ihnen ihre Heimat es wert ist“, lobte er. „Möge die Kraft erhalten bleiben, hier vieles zu schaffen und die Region weiterzuentwickeln“.