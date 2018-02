In Zusammenarbeit mit dem Weinkomitee Weinviertel und der Weinstraße Weinviertel wird einerseits der Lecher Festwein gesucht, der in ausgewählten Gastronomiebetriebe bei internationalen Tourismuspartnern angeboten wird. Der Wäldar Win andererseits stärkt im regionalen Austausch mit dem Weinviadla Kas die kulinarische Achse zwischen Käsestraße Bregenzerwald und Weinstraße Weinviertel. Heuer krönt er das 51. Bregenzerwälder Bezirksmusikfest in Buch. Und auf Initiative der NÖ Rauchfangkehrerinnung wird der NÖ Rauchfangkehrerwein ausgeschrieben.

Gesucht werden bei allen drei Wettbewerben ein Weinviertel DAC 2017 sowie ein Zweigelt bzw. eine Rotwein-Cuvée. Die Weinproben können am 5. und 6. März von 8 bis 17 Uhr beim Weinkomitee Weinviertel in Wolkersdorf sowie am 8. März von 8 bis 12 Uhr im Landesweingut Retz abgegeben werden. Die Siegerweine werden in zwei Blindauskostungen ermittelt.