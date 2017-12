Das kleine Lebensmittelgeschäft hat einen neuen Betreiber, nachdem die Adolf und Eva Haas GesmbH Konkurs anmelden musste. Die Gemeinde suchte als Hauseigentümer einen Nachfolger: Die Wahl fiel auf Leopold Hörmann. Er hatte früher schon einmal Interesse an dem Kaufhaus gezeigt.

Der Gemeinderat entschied 2013 allerdings für Haas, einen gebürtigen Retzbacher: Er konnte „Preise zu Großhandelskonditionen“ anbieten, erinnert sich Bürgermeister Manfred Nigl. Haas baute ab 1969 eine Großhandelsfirma für Lebensmittel auf, die heute der NÖM AG gehört. Die Suche nach einem neuen Betreiber war für Nigl nicht schwierig.

„Eineinhalb Monate war zu, da war nichts los, keine Bewegung, nichts“

Drei Bewerber zeigten Interesse: Hörmann erhielt als örtlicher Bäcker den Bonus. Sein Berufskollege Gerhard Felzmann liefert weiterhin seine Produkte: Somit wird Gebäck aus beiden Backstuben geboten.

„Die Retzbacher sind ein bisschen verwöhnt: Jeder hat beim Brot einen eigenen Geschmack“, lächelt Nigl. Er ist froh, dass wieder Leben in den Ortskern einkehrt: „Eineinhalb Monate war zu, da war nichts los, keine Bewegung, nichts. Das hat auch die Bank gespürt.“

Hörmann führt noch Filialen in Guntersdorf und Retz, musste aber zuletzt sein Geschäft in Watzelsdorf zusperren. Er ist sich sicher, dass ihm ein solches Schicksal in Unterretzbach wegen der Stammgäste nicht blühen wird. „Wir sperren um 6 Uhr auf, da kommen schon die Leute und holen sich ihr Frühstück.“ Die Kaffeeecke wird weitergeführt, zudem wechselt die Poststelle ins Geschäft.

Hörmann hat einen Mitarbeiter aus Haas‘ Zeit übernommen, seine Gattin Margarete packt mit an. Geöffnet ist von Montag bis Samstag, donnerstags und samstags auch am Nachmittag.