Wullersdorf

Neben den 866 zu bewältigenden Einsätzen zählte der Übungstag mit 36 Feuerwehren und 240 Mitgliedern ebenso zu den Höhepunkten, wie die Spendenübergabe es Lions-Clubs. Diese ermöglichte die Anschaffung von vier Schmutzwasserpumpen, die in Immendorf, Hollabrunn, Breitenwaida und Bergau stationiert sind. 82 Führungskräfte absolvierten die Kommandanten-Fortbildung 201

Für das Jahr 2017 kündigte Zahlbrecht wieder ein umfangreiches Modulprogramm zur Ausbildung an. Die Jugendarbeit soll weiter forciert, Ausbildungsprüfungen und Leistungsbewerbe sollen absolviert werden.

Bezirksfeuerwehrchef Alois Zaussinger betonte, dass im Abschnitt Hollabrunn auf sehr hohem Niveau und in sehr hohem Tempo gearbeitet werde. Der Abschnittstag 2017 wird am 4. Juni in Kleinstetteldorf stattfinden. Die Abschnittsfeuerwehrleistungsbewerbe und die Bezirksjugendleistungsbewerbe gehen am 24. und 25. Juni in Göllersdorf über die Bühne.

Eine Änderung wird es beim Übungstag geben: Zahlbrecht stellt eine völlig neue Variante einer Stabsrahmenübung vor. Diese soll speziell den Führungskräften der Feuerwehren dienen und die Führungsausbildung vorantreiben.