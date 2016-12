„Wir haben einen sehr fruchtbaren Boden in Wullersdorf“, scherzte Bürgermeister Richard Hogl (VP) nach der jüngsten Gemeinderatssitzung. Doch dieser fruchtbare Boden bringt ein Infrastrukturproblem mit sich: Aktuell hätten 15 bis 18 Kinder im Jahr 2017/18 keinen Platz in den beiden Kindergärten der Marktgemeinde.

„Büro in der Gruppe ist nicht mehr zeitgemäß“

Diese steht daher unter Zeitdruck, sie muss bis September 2017 die beiden bestehenden Kindergärten in Wullersdorf und der Katastralgemeinde Immendorf ausbauen. In Wullersdorf wird der Ausbau auf vier Gruppen laut ersten Schätzungen 350.000 bis 400.000 Euro kosten. In Immendorf wird die Gemeinde sogar noch tiefer in die Tasche greifen müssen: Der eingruppige Kindergarten ist über 20 Jahre alt. Zusätzlich zum Zubau müssen deshalb die bestehenden Räume adaptiert werden.

„Die Kindergartenleiterin hat ihr Büro noch in der Gruppe, das ist nicht mehr zeitgemäß“, weiß Hogl. Die Kostenschätzung bei diesem Projekt liegt bei etwas über einer Million Euro. Und eben weil dieser Kindergarten bereits in die Jahre gekommen ist und dringend renoviert werden muss, hat dieser Ausbau für Hogl vorerst Priorität.

Zweite Gruppe nötig, „damit’s dort rund rennt“

Einen Beschluss zur Erweiterung der beiden Kindergärten konnten die Wullersdorfer Mandatare allerdings noch nicht fassen, da ihnen bisher nur Schätzungen und keine konkreten Pläne vorliegen. „Wir haben noch keine Grundlagen für eine Entscheidung“, teilte Hogl mit.

Gerade in Immendorf soll noch versucht werden, die Kosten zu senken. Der Bürgermeister könnte sich vorstellen, dass der Dachboden des Gebäudes ausgebaut werde. Diese Variante werde jetzt ebenfalls auf ihre Umsetzbarkeit geprüft.

Eine zweite Gruppe sei für den Immendorfer Kindergarten aber unbedingt notwendig, „damit’s dort rund rennt“, betonte der Gemeindechef. Denn auch in der Katastralgemeinde soll eine Nachmittagsbetreuung angeboten werden können, ebenso wie erweiterte Öffnungszeiten, ähnlich wie in Wullersdorf ab 6.30 Uhr Früh.

Bei der ersten Gemeinderatssitzung im März 2017 will der Bürgermeister die beiden Projekte auf Schiene wissen. „Wir müssen bis dahin alles soweit vorbereiten, dass wir am nächsten Tag mit dem Ausbau starten können“, will sich Hogl zwischendurch mit dem Gemeindevorstand zusammensetzen, um die Zubauten für die Kinderbetreuung voranzutreiben.