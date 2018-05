Das 1742 verfasste Werk gilt als Hasses bestes und generell als Meisterwerk sakraler Musik. Vier Pilger stehen stellvertretend für die Zuschauer und werden von einem ortsansässigen Eremiten zu den zentralen Stätten des Leidens Christi geführt.

"In Hasses Oratorium liegt Jerusalem in Trümmern, die Heiligen Stätten zerstört und dennoch ist Jerusalem Sehnsuchtsort der vier Pilger", schildert Alexander Löffler, Intendant des Festivals Retz, bei der Pressekonferenz in Wien. Gleichzeitig thematisiert die Produktion damit auch eine der heikelsten Fragen des Nahost-Konflikts, den Umgang mit der Stadt Jerusalem.

Mit "Die Pilger" bleibt sich das Festival Retz seinem Credo treu, verschollene oder selten gespielte Preziosen der sakralen Musik wieder szenisch zugänglich zu machen. Das Team der Produktion ist schon seit Jahren fast unverändert und wird auch heuer von Monika Steiner als Regisseurin angeführt.

Neben der Hauptproduktion werden zwischen 23. Juni und 29. Juli insgesamt 40 Vorstellungen in Retz über die Bühne gehen. Beim literarischen Angebot darf sich das Publikum unter anderem auf Paulus Hochgatterer oder Ilija Trojanow freuen. Ein reiches musikalisches Rahmenprogramm, das Gedanken und Motive aus "Die Pilger" aufgreift und um weitere Aspekte ergänzt, sowie die Partnerschaft mit dem Musikfestival in Znaim runden das Angebot des Festivals Retz ab.