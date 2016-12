Die Tagesordnungspunkte rund um die Nachmittagsbetreuung im Kindergarten und die Wassergebühren führten zu Diskussionen in der Gemeinderatssitzung der Vorwoche, insbesondere zwischen ÖVP und SPÖ.

Der Mindestbeitrag für die Betreuung von Kindergartenkindern wurde bisher von den Gemeinden festgelegt: Zellerndorfer Familien zahlten für 20 Stunden 20 Euro, für 40 Stunden 50 Euro. Der Landtag schreibt nun vor, mindestens 50 Euro einzuheben.

Die Kosten sollen die Eltern tragen: Das ist nicht im Sinne der ÖVP und SPÖ der Gemeinde. Die Parteien sprechen sich dafür aus, den Eltern unter die Arme zu greifen. Wie das passieren soll, steht (noch) nicht fest.

Bürgermeister Markus Baier (ÖVP): „Nirgendwo wird mehr verrechnet, als sein muss.“ | NOEN, Archiv

Fast 25 Kinder sind in der Nachmittagsbetreuung: Zwei Drittel davon nehmen bis zu 20 Stunden der Nachmittagsbetreuung in Anspruch. Das bedeutet, dass die meisten Eltern nun zur Kasse gebeten werden und es um eine Erhöhung von 60 Prozent geht, betont Patrick Eber. Der geschäftsführende Gemeinderat der SPÖ kritisiert die Landesvorgabe scharf.

„Der Herr Landeshauptmann subventioniert Nitsches Blutmuseum, beschickt Kulturfestspiele mit Millionen und fördert eine Comicfigur auf dem Zellerndorfer Gemeindeplatz mit hunderttausenden Euro, aber streicht den Gemeinden sämtliche Kindergartengelder“, teilt Eber aus. Die SPÖ Zellerndorf könne das nicht mittragen, „auch wenn unsere Landespolitiker mitgegangen sind“.

Kindergarten: Mehr Kosten für Gemeinde

Was sich ebenfalls niederschlägt: Die Gemeinde erhält für Stützkräfte, die Kinder mit besonderen Bedürfnissen betreuen, nun keine Förderung mehr. Zellerndorf übernimmt zudem die gesamten Kosten für den Kindergartenbus, nachdem das Land absprang. „Das macht natürlich einiges aus und trifft uns sehr“, bestätigt Bürgermeister Markus Baier (ÖVP). Insgesamt 34.000 Euro Mehrkosten für Zellerndorf im ordentlichen Haushalt errechnete Eber. „Das ist circa die Hälfte der Kindergarten-Ausgaben in unserer Gemeinde. Da sagt keiner etwas.“

Für die Nachmittagsbetreuung würde man mit dem neuen Modell 2.000 Euro mehr erhalten. ÖVP und SPÖ wollen aber den Betrag den Eltern wieder zurückgeben. Das sei schon im Gemeindevorstand angesprochen worden, erzählen Baier und Eber gleichermaßen. Das „Wie“ wurde aber nicht festgelegt.

„Ich habe den Antrag bewusst so formuliert, dass der Sozialausschuss eine sinnvolle Lösung für eine Refundierung ausarbeitet“, betont Baier. Eber bestand in der Sitzung auf eine Sofortlösung: „Wir gehen mit euch mit, dafür werden die Mehrkosten den Eltern gutgeschrieben – in welcher Form auch immer“, erklärte er.

Baier fehlte dafür ein SPÖ-Konzept: Ebers Vorschlag, Essensgutscheine zu vergeben, hält er nicht für sinnvoll. Ein Gastrobetrieb kocht das Mittagsmahl für die Kinder. „Nicht alle Kinder gehen essen“, begründet Baier. „Es muss für alle fair sein.“ Man könne auch beim Bastelbeitrag ansetzen, schlägt Eber weiters vor. Hauptsache, es werde nicht auf die Eltern abgewälzt.

„Finanzierung wäre sich sonst nicht ausgegangen“

ÖVP und FPÖ stimmten letztens dafür, dass der Sozialausschuss eine Lösung ausarbeitet. Die SPÖ sprach sich dagegen aus: Es mache wenig Sinn, die Kosten für die Eltern zu erhöhen und dann eventuelle Entlastungen im Ausschuss zu diskutieren. Die ÖVP versichert, dass eine Lösung ausgearbeitet werde. Herbert Schneider (Wir für Zellerndorf) enthielt sich.

Was bei den Wassergebühren fair ist, ist zwischen ÖVP und SPÖ strittig. Der Preis pro Kubikmeter wird von 1,80 auf 1,90 Euro und die Grundgebühr für die Wasseruhren von 60 auf 78 Euro erhöht. Die Mehreinnahmen sollen die Erneuerung der Kläranlage mitfinanzieren. Eber wisse, dass das notwendig sei. „Wir müssen schließlich im Sinne unserer Gemeinde haushalten – aber nicht um zehn Prozent.“ Der SPÖ-Chef hätte zwar den Kubikmeterpreis erhöht, jedoch nicht die Grundgebühr für Wasseruhren. Nur Bürger, die mehr Wasser verbrauchen, sollten mehr zahlen. „Das wäre gerechter.“

Baier spricht dagegen von einem „tragfähigen Modell“: „Die Nebenwohnsitzer haben einen niedrigen Wasserverbrauch, aber trotzdem ein neues Wassernetz“, hält er die höhere Grundgebühr für gerechtfertigt. „Wo würde sonst die Fairness dahinterliegen?“ Eines komme noch hinzu: „Die Finanzierung wäre sich sonst nicht ausgegangen.“