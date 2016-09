Von vielen Seiten hörte man: „Da muss man doch etwas unternehmen, man kann da doch nicht zuschauen!“ Gemeint war die offensichtlich schwierige Lebenslage von Frau G. (Name der Redaktion bekannt). Vielen Bürgern, unter anderem in Hollabrunn, Ziersdorf und Fahndorf, ist die mitunter lautstark umherziehende Frau ein Begriff.

Weigerung, in den Rettungswagen zu steigen

Vor ein paar Jahren wurde sie, da augenscheinlich ein eigenständiges und alltagstaugliches Dasein nicht gewährleistet war, unter Sachwalterschaft gestellt. In drei Heimen und in einer Hollabrunner Wohnung konnte Frau G. nicht nachhaltig untergebracht werden. „Wir haben sehr viel versucht,“, erzählt Sachwalterin Kristina Venturini.

Es gab auch viel private Hilfe, vor allem in Fahndorf, wo Frau G. früher wohnte. Die Hilfe, in Form von Lebensmitteln oder Decken, wurde aber oft nicht angenommen. Es gab sogar eine Bürgerin aus Glaubendorf, die sich monatelang intensiv um die Herumziehende kümmerte. Doch es wurde ihr mit der Zeit zu intensiv. Auch das Rote Kreuz hatte Probleme mit Frau G. Sie rief immer wieder an, ließ anklingen, sie hätte ein gesundheitliches Problem. Wenn die Rettung ausrückte, weigerte sich G., in den Wagen zu steigen.

Nun wurden die Behörden aktiv. Bezirkshauptmann Stefan Grusch, ein Gerichtsvertreter, die Sachwalterin, Polizei, Johann Gartner als Bürgermeister und Rotkreuz-Dienststellenleiter in Ziersdorf, eine Sozialarbeiterin und der Amtsarzt kamen zusammen.

„Gefährliche Zeit für Obdachlose“ vor der Tür

„Wir haben versucht, eine gemeinsame Lösung zu finden“, so Gartner, denn: „Es steht der Herbst und der Winter vor der Tür. Das ist eine gefährliche Zeit für Obdachlose.“

„Es gibt zwar die rechtliche Möglichkeit der Festlegung des Wohnortes, aber der Gesetzgeber hat kein Instrument vorgesehen, dass diese Person auch an den bestimmten Wohnort, wie zum Beispiel ins Heim, gebracht werden kann“, führte Venturini aus.

Grusch brachte es auf den Punkt: „Unsere Gesetze besagen, dass man nur dann jemanden in eine geschlossene Abteilung zwangseinweisen kann, wenn der Betreffende für sich selbst oder für andere eine Gefahr darstellt. Das ist bei Frau G. nicht gegeben.“ Und er fügte hinzu: „Das ist auch gut so.“

Nun scheint sich jedoch eine Lösung für Frau G. abzuzeichnen. Seit August war sie in Fahndorf, Ziersdorf, Hollabrunn, Großweikersdorf, Kor neuburg und Ernstbrunn unterwegs. In der Zwischenzeit ist es Venturini gelungen, in der Gemeinde Nappersdorf-Kammersdorf eine Wohnmöglichkeit zu finden.

„Seit vergangener Woche ist Frau G. dort. Ich habe alle ihre Lieblingsgegenstände in der neuen Wohnung deponiert“, schildert die Anwältin. Nun hoffen alle, dass sich Frau G. in ihrer neuen Bleibe wohlfühlt – und bleibt.