In der Ziersdorfer Volksschule war trotz Feiertag am Freitag (6. Jänner) Betrieb. Denn dort fand der traditionelle Neujahrsempfang der ÖVP Hollabrunn statt. Ehrengast war natürlich Landeshauptmann Erwin Pröll. Die Funktionäre nutzten die Gelegenheit, ihrem Landeshauptmann in seiner Heimatgemeinde erneut zu seinem 70. Geburtstag, den er am 24. Dezember 2016 beging, zu gratulieren.

Hans Gartner, als Ziersdorfer Bürgermeister Hausherr der Veranstaltung, sprach nicht nur Pröll seinen Dank für die jahrelange Unterstützung – sei es beim Umbau der Volksschule, der etwas teurer als geplant ausgefallen ist, oder auch die Aussiedelung des Sportplatzes - aus, sondern auch dessen Gattin Sissi. „Über 30 Jahre in der Landesregierung, das wäre nicht möglich ohne dich, Sissi“, weiß Gartner.

Am Ende seiner Rede, tat Gartner noch seinen Wunsch für 2017 in Richtung Sissi Pröll kund: „Ich hoffe, er wird sich in den nächsten Wochen richtig entscheiden und ich hoffe, du wirst ihn die nächsten fünf Jahre auch wieder unterstützen.“ Denn darin waren sich Festredner und Gäste einig: Sie wollen Erwin Pröll bei den Landtagswahlen 2018 erneut als Spitzenkandidat präsentieren.

"Bleibt er, oder geht er?"

„Ich weiß, worauf ihr alle wartet: Bleibt er, oder geht er?“, wusste der Landehauptmann, was seine Zuhörer in Ziersdorf hören wollten. In den 37 Jahren, die er nun schon der Politik widmet, habe er viel erlebt. „Ich hatte Kopf, Herz und Hand frei für die Politik. Das ist nicht selbstverständlich“, dankte auch Pröll seiner Frau, dass sie ihm diese Karriere ermöglichte und die Familie managte. Sein zweiter Dank ging an Sixtus Lanner, dem ehemaligen Direktor des Bauernbundes.

„Er war ein unglaublicher Wegweiser für mich“, berichtete der Landeshauptmann, dass es Lanner gewesen sei, der ihn für die Politik begeisterte. „Ich hätte nie geglaubt, dass Politik mir Freude machen wird. Und ich habe keine einzige Sekunde bereut.“ Da er nun seinen 70er erreicht habe, habe er sich natürlich Gedanken gemacht, wie es weitergehen werden. „Ich mache mir diese Entscheidung nicht leicht.“ Er müsse das tun, was landes- und staatspolitisch das Klügste sei. Und das müsse sich nicht mit persönlichen Wünschen und Sehnsüchten decken. Die Frage „Bleibt er, oder geht er?“ ließ der Landeshauptmann an diesem Abend unbeantwortet.

„Mit besonderem Nachdruck“ wünschte der Landeshauptmann seinen Zuhörern alles Gute für 2017, denn: „Es wird noch einiges auf uns zukommen.“ Man könne heute nicht sagen, wie Europa in einem Jahr aussehe. Denn beim Neujahrsempfang 2016 hätte niemand mit Ereignissen wie dem Brexit gerechnet. „Wir sind mittendrin in diesem Europa, darum darf es uns nicht egal sein, wie es weitergeht.“

"Ich bleib‘ trotzdem Optimist"

Die Neuordnung zwischen den USA, Europa und Russland, die Amerikas künftiger Präsident Donald Trump angekündigt hat, bereitet dem Landeshauptmann ebenso Sorgen, wie die angespannte Situation in der Türkei oder auch, dass 100.000 Afrikaner sich auf den Weg nach Europa machen. „Ich bleib‘ trotzdem Optimist, aber ich behalte die Realität vor Augen“, betonte der Radlbrunner. Er glaube mit großer Zuversicht daran, dass „wir in Niederösterreich einen Weg nach vorne gehen“. Und zwar deswegen, weil die Niederösterreich die entscheidenden Schritte kalkulieren und nichts dem Zufall überlassen würden.

Zwei brennende Themen im Bezirk sprach der Landeshauptmann ebenfalls an: „Wenn’s nach uns in der Politik geht, würden wir schon lange darauf fahren“, berichtete er, dass um den Ausbau der Weinviertler Schnellstraße S 3 lange gerungen wurde. Nun sei er zuversichtlich, dass 2017 mit dem Bau begonnen werde. „Es gibt Konkurrenz. Und das ist gut, denn die beflügelt“, meinte der Landeshauptmann in Bezug auf die Landesausstellung 2021, welche die Weinstadt Retz gemeinsam mit Znaim ausrichten möchte.

Ob seines 70ers ließ es sich die Bezirks-VP natürlich nicht nehmen, ihren Landeshauptmann zu beschenken. Zwar folgte sie bereits Prölls Wunsch, den Verein „Hilfe im eigenen Land“, dem Sissi Pröll als Präsidentin vorsteht, finanzielle zu unterstützen und spendete 2.400 Euro, doch es sollte noch etwas „zum Angreifen“ geben. Bezirksgeschäftsführer Hans Geschwindl hatte daher eine Überraschung für den Landeshäuptling vorbereitet. Diese steht unter dem Motto „Bike and Wine“. Er stellte eine Radroute zusammen, die ihren Start in Radlbrunn und ihr Ziel in der Öhlbergkellergasse in Pillersdorfs hat. Die Labstation in Immendorf wird Landtagsabgeordneter Richard Hogl betreuen. Gschwindl ist klar, dass eine solche Strecke am besten mit einem Team zu bewältigen ist.

"Macht mir wirklich eine große Freude"

Die Radgruppe des Hollabrunner „Wolfsrudels“ unter Alex Rausch wird den Landeshauptmann begleitet. Ausgerüstet mit entsprechenden „Erwin-Pröll-Radtour“-Trikots. Die Strecke, die Gschwindl zusammengestellt hatte, hat nicht nur die Form der Zahl Sieben, sie ist auch exakt 70 Kilometer lang. Mitfahren darf bei dieser Tour übrigens jeder, mit einem entsprechenden Startgeld wird erneut „Hilfe im eigenen Land“ unterstützt werden. „Das Geschenk macht mir wirklich eine große Freude“, so der Landeshauptmann, der lachend hinzufügte: „Aber mit an Rausch bin ich noch nie aus Radlbrunn weggefahren.“

Pröll war aber nicht der einzige, der sich über Glückwünsche zu seinem Runden freuen durfte. Nationalratsabgeordnete Eva-Maria Himmelbauer beging am selben Tag wie der Landeshauptmann einen runden Geburtstag. Am Heiligen Abend feierte sie ihren 30er. „Ich freu‘ mich schon, wenn wir deinen 70er miteinander feiern. Du glaubst gar nicht, wie schnell das geht“, gratulierte ihr der Landeshauptmann. Landtagsabgeordneter Hogl überreichte ihr Blumen und stellte die gute Zusammenarbeit zwischen Himmelbauer und ihm in den Vordergrund: „Wir ergänzen uns sehr gut.“

Das liege wohl auch daran, dass „wir zwar im selben Wasser fischen, aber nicht zur selben Zeit“, schmunzelte der Immendorfer. Auch Hogl hofft, dass Pröll dem Land noch lange erhalten bleibt. „Wir wissen, was wir an der haben. Du bist der Fels in der Brandung.“ Aber nur, weil ein starker Mann an der Spitze der ÖVP stehe, dürfe sich der Rest des Teams nicht ausruhen. „Jeder muss auf seinem Platz das Beste geben“, schwor er die Truppe bereits auf die Landtagswahlen 2018 ein.

Der offizielle Teil, der taktvoll von dem Männerchor „Taktlos“ und der Trachtenkapelle Ziersdorf und Umgebung musikalisch umrahmt wurde, wurde traditionelle von den Rauchfangkehrern beendet, die dem Landeshauptmann als Glücksbringer einen Sauschädl überreichten.