Der Erfahrung vergangener Jahre nach, war das Erscheinen des neuen Programmes für das Konzerthaus Weinviertel ohnehin immer ein arbeitsreicher Tag für Eva Strassl am Gemeindeamt. Doch heuer brach der Sturm los. Flugs wurde sie von zwei weiteren Kollegen unterstützt. Es kamen Bestellungen per Mail, via Telefon und die Interessenten pilgerten sogar persönlich zum Gemeindeamt.

„Es wurden vergangenen Mittwoch 2.500 Karten verkauft. Um 0.00 Uhr ging das Programm online, um 0.05 Uhr kam die erste Bestellung“, freuen sich Event-Managerin Andrea Topitz-Kronister und Bürgermeister Johann Gartner über den tollen Erfolg. Ohne Unterbrechung wurden die Anrufe entgegengenommen.

Über 50 Prozent der Karten verkauft

Im vergangenen Jahr wurden im gleichen Zeitraum 1.700 Karten verkauft. Bis zum Redaktionsschluss wurden für das Jahr 2017 insgesamt 3.548 Karten, weit mehr als 50 Prozent des gesamten Kontingentes, abgesetzt. 21 Veranstaltungen sind im Programm des Konzerthauses Weinviertel (die NÖN berichtete, siehe ganz unten).

Es gibt aber noch einige Kooperationspartner aus dem Kulturbereich, die ebenfalls hier präsent sind. So betreibt die ARTSchmidatal mit Obmann Friedrich Damköhler die ARTSGalerie. Derzeit ist der zweite Teil der Jubiläumsausstellung „10 Jahre ARTSchmidatal“ zu sehen. Im kommenden Jahr werden fünf Ausstellungen mit Vernissagen veranstaltet.

Es sind die Werke von Harti Gräbner, Peter Hafner, dem Verein „raumgreifend Krems“, der Künstlergemeinschaft Westliches Weinviertel und Matthias Wunsch zu sehen. Eine Vernissage mit Ausstellung richtet die Gemeinde in Kooperation mit der NÖart aus.

Ein weiterer Kooperationspartner ist das EUXXL Filmprojekt. Für etwa sieben Filme, davon ein Kinderfilm, wird das Konzerthaus Weinviertel zum Kino (siehe auch Seite 79 der dieswöchigen Hollabrunner NÖN-Printausgabe).

Coelho-Stück im historischen Haus

Eine zweite Heimat, neben dem Radlbrunner Brandlhof, fand die Bühne Weinviertel in dem historischen Haus. Heuer wurde der Krimiklassiker „Und dann gab’s keines mehr“ von Agatha Christie gegeben.

Für das kommende Jahr steht wieder ein Stück eines berühmten Autors auf dem Programm: „Veronika beschließt zu sterben“, frei nach dem Bestseller von Paulo Coelho unter der Regie von Josef Newerkla. Intendant der Bühne Weinviertel Christoph Stich: „Trotz des etwas düsteren Titels wird das ein lebensbejahendes und heiteres Stück“.

Zusammengearbeitet wird auch mit der Orgelkunst Ziersdorf. Zwei Konzerte im Herbst finden in der Kirche statt. Am Programm steht am 17. September „Klangbilder – Virtuoses für Schlagwerk und Percussion und Orgel“. Es spielen Elisabeth Ullmann an der Orgel und Dominik Feichtinger am Schlagwerk.

Das zweite Konzert am 1. Oktober steht im Zeichen des Gedenkjahres „500 Jahre Reformation – Bach und Händel“. Hier sind das Originalklangensemble „capella incognita“, der Kammerchor „ensemble sonocto“, Marcus Hufnagl – musikalische Leitung – und Johannes Bigenzahn an der Orgel zu hören.