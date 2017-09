Eva-Maria Himmelbauer (4.v.l.) freute sich über die rege Teilnahme an der Ideensammlung fürs „Zukunftsviertel“, die nun Sebastian Kurz bekommt: „Er hat ein offenes Ohr für unser Weinviertel. Ich möchte unsere Anliegen an oberster Stelle einbringen, damit wir in den kommenden Jahren so viel wie möglich weiterbringen.“

| VP