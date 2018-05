Die Vertreibung der Südmährer erreichte im Mai 1945 ihren Höhepunkt. Zahlreiche Betroffene, die ihre alte Heimat weiter in Ehre halten, sind darum bemüht, die Geschichte nicht vergessen zu lassen.

Die Südmährer trafen sich wie jedes Jahr am Zwingendorfer Schatzberg. Diesmal im Zeichen der 40-jährigen Patenschaft Zwingendorf-Joslowitz, welche die Grundlage für die bilaterale Aufarbeitung der Südmährer-Geschehnisse ist.

Bei der Gedenkstätte erfolgte mit vielen anderen Freunden die Kranzniederlegung zu Ehren aller Vertriebenen. Die Musikkapelle Großharras gestaltete die Veranstaltung musikalisch mit.

„Jahr für Jahr werden wir zur Mahnung dastehen“, erklärte Norbert Keller, Vertreter der Sudetendeutschen Landsmannschaft. Dies sei notwendig, da „Tradition die Weitergabe des Feuers“ ist. Auch Landtagsabgeordneter Manfred Schulz sieht dies zentral, man müsse nachfolgenden Generationen daran erinnern, was damals geschehen ist. „Wir haben es in der Hand, die Zukunft zu gestalten – eine Zukunft der Freiheit und des Friedens“, so Schulz.