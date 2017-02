Mit 1.231.701 Nächtigungen (+41.088, +3,5 %) und 338.722 Ankünften (+20.046, 6,3 %) fuhr das Waldviertel als Tourismus-Destination 2016 ein Rekordergebnis ein.

Damit leistete die Region, wie Landesrätin Petra Bohuslav bei der Präsentation der Zahlen in Horn betonte, einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Landes, das mit 6,9 Mio. Nächtigungen ebenfalls einen Rekord einfuhr. „Im Waldviertel ist das bei gleichbleibender Bettenanzahl gelungen“, so Bohuslav. „Es ist also die Auslastung gestiegen.“

Qualitätsverbesserung zahle sich aus, dies zeigten starke Zuwächse im Drei- und Vierstern-Bereich. Man wolle sich weiterhin mit „Wohlbefinden“ positionieren und hoffe auf einen starken Schub durch die Landesausstellung 2017 „Alles was Recht ist“ in Pöggstall.

Regionalverbands-Obmann Jürgen Maier konnte als Horner Stadtchef berichten, dass Horn vor seiner Landesausstellung jährlich 12.000 Nächtigungen verzeichnete. 2009 schnellte die Zahl auf 24.000 empor, um seither konstant über 20.000 zu bleiben. „Ein eindeutiges Zeichen für Nachhaltigkeit!“

Andreas Schwarzinger, Geschäftsführer der Destination Waldviertel, freut sich, dass es in allen Regionen Zuwächse gegeben hat, bei ausländischen Gästen gebe es ein Plus von

12 %. „Wir sind am Weg zu einer Ganzjahresdestination. Der Winter entwickelt sich gut.“ Einziger Wermutstropfen: Die Bleibedauer ist im Schnitt von 3,7 auf 3,6 Tage gesunken.

Die Ergebnisse der Regionen:

(Nächtigungen, Veränd. in %)

Nationalparkregion Thayatal

104.465 (+12,9)

Ysper-Weitental 38.283 (+10,6)

Kamptal-Manhartsberg

184.451 (+3,9)

WAV-Mitte 421.269 (+3,4)

Oberes WAV 483.233 (+1,0)

Positivbeispiele: Pöggstall +60,9 %; Raabs +31,3; Schweiggers +27,6; Großschönau +19,7; Schrems +13,8; Langenlois, Yspertal je +9,9; Zwettl +9,6