Mehr als 182 Tonnen weniger Abfall als 2016 gab es im Vorjahr im Bezirk, was eine Gesamtabfallmenge von rund 15.328 Tonnen für 2017 bedeutet. Dabei nahm der Restmüll um mehr als 74 Tonnen und das Altholz sogar um fast 91 Tonnen zu. Auch bei Karton und Textilien (je ein Plus von etwa fünf Tonnen) sowie bei Elektro-Altgeräten (plus elf Tonnen) waren im Bezirk Horn 2017 Steigerungen zu verzeichnen.

Biomüll dieses Jahr bei Abholung viel trockener?

Für das Sinken der Gesamtabfallmenge ist vor allem der Bio-Müll verantwortlich, der ein sattes Minus von mehr als 360 Tonnen verzeichnete und wieder unter die 4.000 Tonnen Marke fiel. Gibt es jetzt im Bezirk hunderte Komposthaufen mehr? „Nein, ganz im Gegenteil“, lacht Abfallwirtschaftsverband-Geschäftsführer Georg Schmied. „Wir konnten die Anschlussquote von Biomülltonnen im Vorjahr sogar von 66 auf 67 Prozent steigern“, betont er im Gespräch mit der NÖN.

Er vermutet, dass der Biomüll dieses Jahr bei der Abholung nur einfach viel trockener war, als im Jahr zuvor. Immerhin war 2017 ein sehr trockenes Jahr. Der Biomüll besteht zudem aus zwei Drittel Grünschnitt und einem Drittel Lebensmittel.

Den Geschäftsführer freut auch, dass es heuer viel weniger Meldungen der Sperrmüll-Fahrer über illegale Abfallexporteure gab. „Vom Gefühl her, dürfte das weniger geworden sein“, sagt Schmied, der auch Sprecher der NÖ Abfallverbände zum Thema „Stoppt illegale Abfallexporte“ ist.

Mittlerweile geht man österreichweit hier sogar so weit, dass man den Elektroschrott mit Peilsendern ausstattet, damit man weiß, wo der illegale, von daheim weggebrachte Schrott im Endeffekt landet. Warum das wichtig ist? „Alles, was wir wiederverwerten und verkaufen können, braucht der Bürger nicht mehr für die Müllentsorgung zu bezahlen. Dadurch wird der Preis empfindlich billiger“, so Schmied.

Auch 2017 Anspruch auf Landesmeister-Titel

Nachdem der Bezirk bereits jahrelang Niederösterreich-Sieger bei der Wiederverwertungsquote wurde, hofft Schmied mit dem guten Wert von 69,7 Prozent auf den Titel des Recyclings-Meisters, der 2017 noch nicht gekürt wurde. Die tolle Trennquote führt er darauf zurück, dass der Bezirksverband konsequent in Schulen und Kindergärten auf Aufklärung setze und Bewusstsein dafür schaffe, dass Mülltrennung sehr viel Sinn macht.

Ein durchschnittlicher Horner Einwohner warf 2017 416,75 Kilogramm weg. Der GVH-Geschäftsführer warnt hier vor zu großen Unschärfen: „Diese Menge ist pro Hauptwohnsitzer errechnet. Im Bezirk haben wir Gemeinden, bei denen der Anteil der Nebenwohnsitzer bei 50 Prozent oder sogar höher liegt, zum Beispiel Gars, Drosendorf oder Geras!“

In Zeiten, wo die Röhrenmonitore eigentlich schon Geschichte sind, gibt es bei Bildschirmen eine Zunahme von 49 auf 52 Tonnen. Elektrogroßgeräte stiegen um sechs Tonnen auf rund 59 an und Elektrokleingeräte von 82 auf 84 Tonnen. Gerätebatterien blieben bei 4,5 Tonnen in etwa gleich. Obwohl die Elektrogeräte anstiegen, vermutet Schmied hier noch mehr Potenzial, denn Elektrokleingeräte würden noch zu oft in den Restmüll wandern. „Es wäre sehr wichtig, Elektro-Kleingeräte nicht in den Restmüll zu werfen“, meint der Geschäftsführer.