Franz Buchinger (62), der dem Haus 14 Jahre als Direktor vorgestanden war, geht mit 1. Jänner in Pension. Interimistisch wurde Christoph Meinhard mit der Leitung beauftragt.

Meinhard (40) ist der einzige Bewerber aus dem Team (vermutlich auch der einzige Bewerber überhaupt) und steht in der Nachfolgefrage damit in der „Pole Position“.

Buchinger, der seit 1977 als Pädagoge arbeitete (geprüft in den Fächern Mathematik, Werkerziehung und Informatik), hat sich als „Grundsteinleger“ große Verdienste um die PTS Horn erworben.

Der Schule, die erst seit 2000 eigenständig (davor war sie der HS Horn angeschlossen) ist, stand er ab 2002 als Leiter vor. In seine Amtszeit fällt die Eröffnung des Neubaus in der Kurz-Gasse (2004), dem ein Höhenflug folgte. So gab es beispielsweise im Schuljahr 2006/07 sechs Klassen mit 136 Schülern. Während man im vorigen Schuljahr vierklassig war, werden aktuell 69 Jugendliche in drei Klassen von zwölf Lehrern unterrichtet.

In der Feier wurde ein klares Bekenntnis zur Schulform PTS abgelegt, die eine optimale Vorbereitung für die Arbeitswelt biete. Buchinger, der die Weiterentwicklung in diesem Bereich stets unterstützend begleitet hatte: „Unser Ziel war es immer, die Kinder zu geraden, aufrichtigen Menschen heranzubilden.“

