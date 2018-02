Auch wenn es Nachbarbezirke wie Gmünd und Waidhofen schlimmer „erwischt“ hat: Der Bezirk Horn gehört zu den Verlierern der von der Statistik Austria ausgewerteten Bevölkerungsentwicklung von 2017 auf 2018. 196 Hauptwohnsitzer gingen im Vorjahr in Summe verloren …

Im Langzeitvergleich sieht Situation dramatisch aus

Dabei hat sich der extreme Trend vergangener Jahre abgeflacht. Einzelne Ausreißer wie die Stadt Horn (– 1,32 %) sind auf spezielle Umstände wie die Absiedlung der Flüchtlinge zurückzuführen. Immerhin acht Kommunen verzeichnen ein leichtes Plus.

Dramatisch sieht die Situation im Langzeitvergleich aus. Seit 2002 nahm der Horner Bezirk um 968 Personen ab. Einzelne Gemeinden verloren fast ein Zehntel ihrer Einwohner. Rosenburg-Mold wurde wohl durch das Ende der „Senioren Residenz“, der von 1994 bis 2009 betriebenen Altenbetreuungseinrichtung in Maria Dreieichen, zum negativen Ausreißer.

Ansonsten schaut es generell im Norden des Bezirks und Kleingemeinden wie Röhrenbach und Meiseldorf trist aus. Mit Blick auf die vergangenen 16 Jahre haben nur die Bezirkshauptstadt Horn und die beiden angrenzenden Gemeinden Altenburg und St. Bernhard-Frauenhofen Grund zur Freude über ein (kleines) Plus.

Geburtenbilanz negativ, Zuwanderung zu gering

Der Regionalentwickler und Organisator der Aktion „Wohnen im Waldviertel“, Sepp Wallenberger, warnt zwar davor, die Momentaufnahme (2017 – 2018) überzubewerten, weiß aber um das langfristige Problem: „Wir haben eine negative Geburtenbilanz – und diese ist auch durch die verstärkte Zuwanderung in die Region nicht auszugleichen.“ Der Bezirk Horn nehme zwar immer noch ab, „aber auch wenn sich das leichte Verlieren fortsetzt, wird sich der Trend abflachen.“

Ziel sei es, die sogenannte „Haftungswanderung“ (Umzug wegen Partner oder Kind) zu verstärken. Nur so sei das Ziel, „eine Stagnation und eine leichte Entspannung“, zu erreichen. „Bis 2030 könnte die Situation ein wenig positiver werden.“ Zumal der Bezirk Horn im Waldviertel durch die Wien-Nähe einen kleinen Vorteil habe.

Die Attraktivierung der Öffis, bessere Angebote in der Klein- und Kleinstkindbetreuung, der Ausbau der Verkehrsachsen (Straße) und Initiativen im Bildungsbereich seien wichtig.

Mit der Forderung, „Rahmenbedingungen für Familien mit Kindern zu verbessern“, stößt der Regionalmanager des Waldviertler Wohlviertels, Roland Deyssig, ins selbe Horn. „Der ländliche Raum hat hier mit besonderen Herausforderungen zu kämpfen.“

Vor allem die Flexibilität bei den Kinderbetreuungsangeboten ist für Deyssig ein Schlüssel zum Erfolg. Es werde dauern, aber mit kleinen Schritten sei langfristig viel zu erreichen. „Das wird aber nur gelingen, wenn alle maßgeblichen Kräfte diesem Thema die oberste Priorität einräumen.“

Reisel: „Viele kleine Maßnahmen gegen Landflucht“ wichtig

Franz Huber aus Pernegg, Sprecher der Bürgermeister im Bezirk, hält „Wohnen im Waldviertel“ für ganz wichtig, „um auch junge Menschen und Familien aus den Ballungszentren zu uns herauszulocken“. Die Dezentralisierung von Arbeitsplätzen („Steter Tropfen höhlt den Stein!“) und mehr Kinderbetreuungsangebote könnten der Region zugutekommen. „Da müssen wir auch gemeindeübergreifend agieren.“ Den Stand zu halten, sei für die Region schon ein Erfolg. „Den großen Zuzug erwarte ich mir nicht!“

Wolfgang Schmöger, Gemeindechef in Rosenburg-Mold, will ebenfalls auf gemeinsame Angebote bei der Kinderbetreuung setzen. „Wir sind schon drauf und dran, unser Angebot auszubauen“, sieht er eine Kleinstkinderbetreuung in seiner Gemeinde kurz vor der Realisierung.

Für Meiseldorfs Gemeindeoberhaupt Niko Reisel sind „viele kleine Maßnahmen gegen die Landflucht“ wichtig. Er setzt auf das Angebot günstiger Bauplätze und neue Wohnungen. „Nur so können wir mehr junge Menschen halten oder zur Rückkehr motivieren.“ Eine „Stadtflucht“ sei auch künftig nicht zu erwarten, aber: „Ich glaube fest daran, dass diese Maßnahmen entscheidend sein werden.“