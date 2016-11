Erstmals gab es im prächtigen Marmorsaal eine Krippenausstellung mit 60 Exemplaren zu bestaunen. Schaudrechsler, Holzschnitzer, Scherenkünstler und Kunsthandwerker ließen sich über die Schulter blicken. Am Charity-Stand von „Hilfe im eigenen Land“ betreuten Schirmherrin und Sissi Pröll sowie Petra und Markus Hoyos die Gäste.

Auch Landeshauptmann Erwin Pröll stellte sich in den Dienst der guten Sache und brachte so manchen Punsch an den „Mann“. Das Rahmenprogramm spiegelte das hohe Niveau der Veranstaltung wieder. Die Lesung von Kammerschauspielerin und Publikumsliebling Elfriede Ott, das Bläserquintett der Original Hoch- und Deutschmeister und die historische Falknerei bewegten die Gemüter der Besucher.

In der Dunkelheit flackerten unzählige Kerzen und Feuerschalen im Innenhof und Turnierhof der Rosenburg. Kulinarisch konnten sich die Gäste in der Schlosstaverne und an den vielen Ständen verwöhnen lassen.

Auch der Kastellan der Rosenburg, „Franz Ludwig zu Peygarten“, machte in der Bibliothek bei Kaffee und Kuchen seine Aufwartung und rührte die Werbetrommel für die nächsten Veranstaltungen auf der Rosenburg. „Denn wo Rosenburg draufsteht, da ist auch die Rosenburg drin“, scherzte der Kastellan. Der stimmungsvolle Adventmarkt ist noch am 3. und 4. sowie 8. bis 11. Dezember, jeweils von 11 bis 19 Uhr, geöffnet.