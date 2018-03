Die voraussichtlich größte Benefizaktion des Jahres in der Krahuletzstadt steigt am Samstag, 14. 4., 19 Uhr, in der Stadthalle. Gastwirt Werner Oppitz, der kurz davor sein 65. Lebensjahr vollendet, will damit den Erfolg der großen Gala vor fünf Jahren (Erlös: 28.000 Euro!) toppen – und einmal mehr den um die Integration behinderter Menschen bemühten Horner Verein „Ich bin Ich“ massiv unterstützen.

Auch Schülerdarbietungen vorgesehen

200 Mitwirkende und 200 Helfer haben dem rührigen Stadthotel-Chef zugesagt. Unter dem Titel „Frühlingserwachen in Eggenburg“ werden in der Halle unter anderem die Eggenburger Bürgerkorps-Kapelle, die Altenburger Sängerknaben, die Big Band Formation Horn und die Horner Jazztanzgruppe zu erleben sein. Auch Schülerdarbietungen – teils gemeinsam mit Behinderten – sind vorgesehen. Erstmals dabei sind heuer die „Drei Tenöre“ Eggenburgs.

Eintritt ist keiner vorgesehen, die Aktivisten hoffen auf Spenden, um dem Verein „Ich bin Ich“, der neben der neuen Tageseinrichtung auch eine Vielzahl regionaler Integrationsmaßnahmen in Kindergärten und Schulen fördert, kräftig unterstützen zu können.

Wer Ideen hat, was er beitragen kann, meldet sich bei Werner Oppitz unter 0664/ 1317842. Wer unterstützen möchte, kann das Konto „Benefizgala 14. 4. 2018“ bei der Raiba Eggenburg (IBAN AT58 3212 3000 0005 7109) nützen.