Im Zuge der Renovierung der Geschäftsräumlichkeiten des Nah & Frisch-Marktes Linsbauer in Drosendorf vor rund zwei Jahren wurde auch eine gemütliche Kaffee-Ecke eingerichtet. Diese erfreut sich bei den Kunden großer Beliebtheit.

„Diese Neuerung wurde von Anfang an gut angenommen“, freut sich Elisabeth Linsbauer. „An den Vormittagen ist die praktisch jeden Tag voll besetzt.“ Nicht nur Pensionisten nützen die Gelegenheit, hier einen Kaffee zu trinken und dazu Mehlspeisen aus dem Backshop zu genießen. „Wir haben auch WLAN, und es gibt Kunden, die hier in der Früh am Weg zum Zug einen Kaffee trinken und schnell ihre Mails checken.“

Brot für Wiener „Fans“, Lieferungen an Haustür

Die Produkte aus der nahen Bäckerei kommen bei den Drosendorfern gut an – doch einige Wiener Zweitwohnsitzer, die immer wieder ins Waldviertel kommen, sind regelrechte „Fans“ der Erzeugnisse. „Manche nehmen Brot und Gebäck für eine ganze Woche mit nach Wien und frieren es ein“, berichten die Linsbauers. Das „Geheimnis“ ist gar keines. „Wir verwenden nur Materialien ,wie früher‘, keine Fertigmischungen oder Ähnliches“, so der Bäckermeister. Das Wasser zum Backen wird durch eine Filteranlage speziell aufbereitet.

Wer nicht nach Drosendorf kommen kann, wird durch den Lieferwagen – nach Westen bis nach Karlstein, Bezirk Waidhofen, nach Osten bis Riegersburg, Bezirk Hollabrunn – bedient. Auf Bestellung. „Auch immer mehr junge Kunden nützen das Angebot, sich beliefern zu lassen. Sogar Feinkostplatten kommen auf diesem Weg zu unseren Kunden.“ Wer im Geschäft eine gewünschte Ware nicht erhält, für den besorgen sie die Chefin oder ihre fünf Mitarbeiter gerne für den nächsten Tag.

Am Nahversorgertag (11.11.) gibt es bei Nah & Frisch Linsbauer übrigens eine Krapfenaktion: 10 Stück um 7,90 Euro!