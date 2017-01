Riesiges Interesse an den Altenburger Sängerknaben herrschte beim „Tag der offenen Tür“. So groß wie diesmal war der Andrang noch nie.

Dezimierter Chor agierte souverän

Mit Messliedern aus der Feder ihres Leiters Martin Wadsack gestalteten die „Buben“ die Konventmesse am Sonntagvormittag musikalisch. Sie schafften das souverän, obwohl von den derzeit 38 Mitgliedern des Kinder- und Jugendlichen-Chores zwölf erkrankt ausgefallen waren. Nach ihren Darbietungen von der Empore aus luden sie mit einem letzten, beim Altar dargebotenen Lied in ihre Räumlichkeiten ein. Der Applaus am Ende des von Abt Thomas Renner gemeinsam mit Pater Robert Bösner und Diakon Heinz Meyer zelebrierten Gottesdienstes war mehr als verdient.

Gäste wurden kompetent beraten

Eltern, die sich über die Möglichkeiten der Unterbringung ihrer Söhne in Internat oder Halbinternat im Benediktinerstift erkundigten, erhielten bei den pädagogischen Leitern Maria und Ernst Kugler kompetente Beratung. Durch die Räumlichkeiten – von den Schlafzimmern über die Aufenthaltsbereiche bis zu Studierräumen und Gesangszimmer – führten die Größeren aus der Sängerknabenschar die vielen Gäste. Ach Abt Thomas Renner stand bereitwillig für Fragen und Gespräche zur Verfügung.

Beim Gesang sprang Funke rasch über

„Old McDonald had a Farm“ und die „Star Wars“-Melodie waren nur zwei der Lieder, die beim ersten gemeinsamen Gesang der potenziellen Neuen erklangen. Martin Wadsack fand rasch einen guten Draht zu ihnen allen und sparte nicht mit Lob für den engagierten stimmlichen Einsatz. „Das Singen hier macht viel Spaß – ich glaube, da will ich ab dem Herbst auch dazugehören“, meinte etwa ein Zehnjähriger, der mit seinen Eltern ins Stift gekommen war.

Rekord! Kommen 19 Neue ins Stift?

Am Ende des Tags der offenen Tür konnte eine erfreuliche Rekord-Bilanz gezogen werden. „Es waren 19 Interessenten da, die überlegen, heuer oder im nächsten Jahr zu uns zu kommen“, freute sich Maria Kugler. „Eine so große Nachfrage hatten wir noch nie!“ Natürlich gibt es auch nach dem Tag der offenen Tür jederzeit Auskunft für Interessierte. Dazu kann man sich – vor oder nach den bevorstehenden Semesterferien – an Maria Kugler (0664/80114424) oder ihren Gatten Ernst (0664/80114426) wenden. Per Mail sind sie unter saengerknaben@stift-altenburg.at zu erreichen.

Kirchenmusik-Folder: Übersicht bis Juni 2017

Parallel zum Tag der offenen Tür wurde auch der neue Folder über das kirchenmusikalische Angebot des kommenden Halbjahres im Stift Altenburg präsentiert. Nächster großer Auftritt der Sängerknaben ist das Passionskonzert am Sonntag, 2. April in der Stiftskirche. Sie gestalten aber alle 14 Tage die 10-Uhr-Messe am Sonntag und sind auch zu allen Hochfesten im gesanglichen Einsatz. Der neue Folder liegt im Stift Altenburg auf und kann dort am Schriftenstand gratis entnommen werden.