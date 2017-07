3 x 2 Karten für das Orchesterkonzert am Sonntag, 23. 7., kann gewinnen, wer am Mittwoch, 19. 7., zwischen 9 und 16 Uhr unter 02982/24590 anruft, das Kennwort „Geras klingt“ sowie Name, Adresse und Telefonnummer angibt. Bitte auch auf Anrufbeantworter sprechen! Teilnehmen kann man auch per Mail an die Adresse redaktion.horn@noen.at. Mails mit den genannten Angaben, die bis Donnerstag, 20. 7., 8 Uhr, eintreffen, nehmen an der Verlosung teil.