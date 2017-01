Nach vielen Jahren soll wieder ein Stiftschor für die Gottesdienstgestaltung zu besonderen Anlässen im Kirchenjahr aufgebaut werden. Dieses ambitionierte Ziel hat sich Adele Brandeis, seit Jahresbeginn neue Stiftsorganistin und Chorleiterin (die NÖN berichtete), gesetzt. Unter dem Motto „Lust auf Chor“ werden nun alle interessierten Frauen und Männer eingeladen, das Projekt zu unterstützen.

Dabei sind alle Altersstufen sowie Anfänger und erfahrene Chorsänger gleichermaßen willkommen. Der erste Auftritt sei bereits für das Osterhochamt geplant, meint Brandeis. Ziel sei es, die feierliche Liturgie bei besonderen Anlässen durch Chorgesang und Instrumentalmusik gemeinsam schön und festlich zu gestalten, erklären Abt Michael Proházka und Stiftspfarrer Conrad Müller. Bunt Gemischtes von Gregorianik bis zu modernen Kompositionen aus dem Kirchenmusikrepertoire stehen auf der Prioritätenliste der Chorleiterin.

„Die Proben finden immer montags von 18.30 bis 20 Uhr im Forum Anselm im Stift Geras statt. Wer nicht weiß, wo das ist, wird vor der Kirche abgeholt. Das nächste Zusammentreffen ist am 30. Jänner“, informiert Adele Brandeis. Vorgestellt wurde Brandeis den Gottesdienstbesuchern von Proházka schon am Dreikönigstag. „Wir freuen uns besonders, dass unsere neue Stiftsorganistin die Enkeltochter von Adi Kastner ist. Er hat sich in seiner Funktion als Landesbeauftragter für das Waldviertel sehr um unser Kloster verdient gemacht“, betonte Proházka.