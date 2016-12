Der Bereich „Gesundheits- & Soziale Dienste“ des Roten Kreuzes Horn hat für 2017 bereits das Angebot an betreuten Reisen präsentiert. Neben den Auslandsreisen nach Kroatien (Opatija), Isreal und Andalusien stehen auch Besuche in der Erdäpfelwelt Schweiggers, der Schuhwerkstatt Schrems, eine Flughafen-Tour, ein Besuch im Stift Seitenstetten, eine Wachauschifffahrt, die Landesausstellung in Pöggstall oder ein Besuch der Kaiserappartements in der Hofburg auf dem Programm.

Bei diesen Reisen wird, wie Elisabeth Winkler sagt, unter dem Motto „entschleunigtes Reisen“ ganz besonders auf das Wohl der Reiseteilnehmer geachtet: „Wir scheuchen die Teilnehmer nicht von Attraktion zu Attraktion, bei uns gibt der Langsamste das Tempo vor.“

Winkler: „Dank gebührt Helfern und Partnern“

Neben der Betreuung durch speziell ausgebildete Reisebegleiter des Roten Kreuzes bieten diese Reisen auch Rollstuhlfahrern oder Personen, die auf Rollatoren angewiesen sind, die Möglichkeit, aus dem Alltagstrott ausbrechen zu können. Als Partner ist auch im kommenden Jahr das Autohaus Lehr mit an Bord, die für die Reisen kostengünstige Neunsitzer zur Verfügung stellen.

„Außerdem gilt unser Dank den vielen Ehrenamtlichen, die mit ihrem Einsatz zur großen Zufriedenheit unserer Gäste beitragen“, so Winkler. Denn in die Planung und Durchführung der Reisen müsse viel Energie gesteckt werden. Dieser Einsatz sei der Grund, warum die Reise-Klientel mit dem Angebot sehr zufrieden sei und immer größer werde, so Winkler.