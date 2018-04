Die Polizei im Bezirk Horn hat ihre Arbeit auch im Jahr 2017 ordentlich erledigt: Das beweist die polizeiliche Kriminalstatistik für den Bezirk, die Bezirkspolizeikommandant-Stellvertreter Erwin Eisenhauer nun präsentierte.

Nach der positiven Entwicklung bei der Verkehrsbilanz der Horner Polizei, die vor wenigen Wochen präsentiert wurde ( die NÖN berichtete, siehe hier und unten) ist dies die zweite Erfolgsmeldung für die Horner Polizei in kurzer Zeit.

Einmietbetrügereien: Anstieg von 100 Prozent

Besonders erfreulich: Mit einer Aufklärungsquote von 53,4 Prozent schafften es die Horner Polizeibeamten wie schon in den vergangenen Jahren, über dem Landesdurchschnitt in Niederösterreich (50,8 Prozent) zu liegen. „Da kann man schon mit Stolz sagen, dass unsere Beamten in Horn gute Arbeit leisten“, streut Eisenhauer seinen Kollegen Rosen.

Besonders auffällig ist der Rückgang bei der Gesamtzahl der im Bezirk Horn angezeigten Fälle. Denn der ist mit 22,2 Prozent von 1.088 Anzeigen im Jahr 2016 auf 846 Anzeigen im Jahr 2017 besonders groß. Damit liege der Bezirk Horn landesweit im Spitzenfeld, erklärt Eisenhauer, der aber auch anmerkt: „Bei geringen Fallzahlen insgesamt wirken sich geringe Änderungen natürlich stark auf die Statistik aus.“

Als Beispiel dafür führt er Einmietbetrügereien an, bei denen ein Anstieg von 100 Prozent zu verzeichnen ist – allerdings von „nur“ zwei auf vier Fälle. Genau ins Gegenteil ging der Wert etwa beim „Zechbetrug“. In dieser Delikt-Kategorie gab es einen Rückgang um 100 Prozent – von lediglich zwei auf null Fälle.

Polizei warnt vor trügerischen Angeboten

Lob für die Arbeit der Horner Polizei kommt auch von Bezirkshauptmann-Stellvertreterin Daniela Obleser. Sie meint: „Insgesamt kann der Bezirk Horn dank der guten Arbeit der Exekutive als sehr sicherer Bezirk gewertet werden. Dass dies auch so bleibt, dafür muss jeden Tag aufs Neue von den Polizistinnen und Polizisten draußen in den Rayons voller Einsatz geleistet werden.“

Als große Herausforderung für die Zukunft sieht Obleser die allgemein ansteigende Cyber-Kriminalität. Sie fordert: „Hier wird Aufklärungsarbeit durch Präventionsveranstaltungen zum Thema Cyber-Sicherheit zu leisten und dezidiert auf die Gefahren des Internets hinzuweisen sein.“

Ins selbe Horn stößt auch Erwin Eisenhauer. Er appelliert daher an Internet-User, beim Kauf im Web besondere Vorsicht walten zu lassen. Verführerische Traumangebote würden viele zu leichtfertigen Überweisungen ins Ausland veranlassen. Besonders wenn die Überweisungen in Länder wie Bulgarien, Rumänien oder die Türkei gehen, habe die Polizei kaum Chancen, die Geldflüsse nachzuverfolgen. Ansuchen um Polizeihilfe in solche Länder blieben oft unbeantwortet.

Aber nicht nur betrügerische Kaufangebote lauern im Internet, auch die Fälle der Sexualdelikte, die im World Wide Web ablaufen, nehmen stark zu, sagt Eisenhauer. Es komme immer wieder vor, dass Personen bei der Polizei vorstellig werden, die im Internet Partner kennengelernt haben und von diesen animiert worden sind, vor laufender Web-Cam sexuelle Handlungen an sich vorzunehmen. „Dann wird von diesen Personen Geld verlangt und damit gedroht, bei Nichtzahlung die Videos zu veröffentlichen“, warnt Eisenhauer davor, diesen Betrügern auf den Leim zu gehen.